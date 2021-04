Chique e fácil de fazer: aprenda a preparar costelinha ao molho barbecue

Já escolheu o cardápio do almoço? Uma boa opção é preparar costelinha ao molho barbecue, que é um prato tradicional no sul dos Estados Unidos. Cada um dos estados americanos tem sua versão e modo de preparo, mas o que não pode faltar em nenhuma delas é a carne descolando do osso e um saboroso molho. Para conseguir a textura correta no forno ou churrasqueira a carne precisa assar por pelo menos 2 horas, pensando nisso o chef Melchior Neto elaborou a sua versão que é vapt-vupt.