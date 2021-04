Eva (Ana Beatriz Nogueira) mais uma vez se encherá de esperança com os sinais de que Ana (Fernanda Vasconcellos) está prestes a sair do coma em A Vida da Gente. Ela pulará de alegria ao notar algumas lágrimas no rosto da irmã de Manuela (Marjorie Estiano) e ainda implorará para que a atleta continue com o pranto. “Chora mais”, exigirá a vilã da novela das seis.

Após anos em um leito de hospital, a tenista chegará até a apertar a mão da mãe em um dos primeiros indícios de que está pronta para recobrar a consciência no folhetim de Lícia Manzo. Lúcio (Thiago Lacerda), no entanto, jogará um balde de água fria na megera ao explicar que se trata apenas de um espasmo ou qualquer gesto involuntário.

A filha de Iná (Nicette Bruno) não dará ouvidos ao neurologista e passará a incentivar a esportista para que lhe brinde com novas evidências de que está despertando do torpor.

A antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira vibrará ao perceber mais uma reação de Ana nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (24). “Meu Deus, meu amor. Você está chorando? A mamãe está aqui com você. Não chora, não”, dirá a megera em um primeiro momento.

Eva cairá em si e ordernará à herdeira que continue a se debulhar em lágrimas para mostrar a Lúcio que não estava louca. “Chora, sim. Chora muito. Chora para provar para todo mundo que você está aí e que apertou a minha mão. Eu sei que você está aí, filha. Eu sinto. Assim como eu sempre soube que você nunca foi embora”, insistirá a bruaca.

Ana (Fernanda Vasconcellos) em A Vida da Gente

Em seguida, a avó de Júlia (Jesuela Moro) correrá pelo hospital atrás do personagem de Thiago Lacerda. “Cadê o doutor Lúcio? Onde é que ele está? Preciso falar com ele imediatamente”, dirá a senhora a uma das enfermeiras. “Ele está no meio de uma cirurgia, aconteceu alguma coisa?”, questionará a funcionária.

A profissional de saúde, no entanto, não vai dar bola aos apelos de Eva. “Se a sua filha não está passando mal, eu sinto muito. O doutor Lúcio está em uma cirurgia delicada e não pode vê-la agora. Assim que ele terminar, eu aviso”, anunciará a trabalhadora.

