Chris Meloni fez de tudo durante sumiço de SVU · .

De volta ao universo de Law & Order: SVU nesta quinta-feira (1°) depois de dez anos afastado, Christopher Meloni fez de tudo durante o período em que não interpretou o detetive Elliot Stabler. O ator viveu desde o terror das aias em The Handmaid’s Tale ao o parceiro de um unicórnio em Feliz! (2017-2019), disponível na Netflix.

Nos Estados Unidos, Meloni aparecerá nesta noite à frente de Law & Order: Organized Crime, novo spin-off da franquia. Ele também fará aparições esporádicas na trama protagonizada por sua antiga parceira, Olivia Benson (Mariska Hargitay), para casar as narrativas.

Em um dos teasers de divulgação da 22ª temporada de SVU, o ex-parceiro de Benson explicou em uma conversa com Fin (Ice-T) o motivo de seu sumiço sem dar satisfação aos antigos colegas da polícia de Nova York, quando deixou o cargo de detetive no 11° ano da série.

“Olha, quando eu deixei SVU, eu sei que não lidei com aquilo muito bem”, diz Stabler no início do teaser, em uma clara referência à sua saída conturbada do elenco. “Você sequer lidou com a situação. Nós trabalhamos lado a lado durante dez anos anos, cara”, responde Fin. “O tempo passa e você não sabe o que fazer. Dias tornam-se meses, que tornam-se anos. Eu só continuei esperando o momento certo”, explica Stabler.

Na vida real, entretanto, Meloni abandonou a produção abruptamente após não entrar em acordo com os produtores para a renovação do seu contrato. A saída do protagonista foi justificada na estreia do ano seguinte, com Stabler anunciando sua aposentadoria da polícia sem se despedir da equipe e sequer aparecer fisicamente. Olivia recebeu a notícia da boca do seu então capitão, Don Cragen (Dann Florek).

Nos Estados Unidos, o ator e seu personagem voltarão ao universo das vítimas especiais em um crossover especial. Primeiro, ele fará uma participação em um capítulo inédito de SVU que marcará o reencontro dos ex-parceiros Stabler e Benson. Em seguida, no primeiro episódio do spin-off Organized Crime.

Polivalente

No Brasil, os trabalhos de Christopher Meloni nesses dez anos longe de Law & Order: SVU não foram tão populares quanto a série policial exibida pela Universal TV. Após deixar a trama, em 2011, o ator participou de alguns episódios de True Blood (2008-2014) como o vampiro Roman Zimojic.

Meloni estrelou o sitcom Surviving Jack (2014), exibido por aqui pela Warner Channel, e o besteirol Mais Um Verão Americano: Primeiro Dia de Acampamento (2017), que só duraram uma temporada cada. Com o artista, Underground (2016-2017) foi cancelada após duas levas de episódios.

Na pele de outro policial, só que perdido na vida, o intérprete de Stabler virou um bêbado que alucinava com um unicórnio para resolver crimes em Feliz!, produção disponibilizada pela Netflix que teve vida curta também: durou apenas dois anos.

Em The Handmaid’s Tale, o astro interpretou o comandante autoritário George Winslow na terceira temporada. O terror das aias morreu ao tentar estuprar a protagonista, June (Elisabeth Moss), que o esfaqueou e o acertou com uma estátua em legítima defesa. O ator ainda acumulou pequenas participações em diversas outras séries que sequer foram exibidas no Brasil.

O que é Organized Crime?

Em Organized Crime, Elliot Stabler retorna ao departamento de polícia de Nova York após uma grande perda pessoal. Decidido a recompor sua vida, ele aceita assumir a liderança da força que persegue os homens mais perigosos do país. A derivada de SVU ainda não tem previsão de estreia no Brasil, mas deve ser exibida pela Universal TV, como a série-mãe.

Além de Meloni, Organized Crime também tem Dylan McDermott (American Horror Story), Tamara Taylor (Bones), Danielle Moné Truitt (Rebel) e Ainsley Seiger (American Waste) no elenco principal. Charlotte Sullivan (Rookie Blue), Nick Creegan (David Makes Man), Ben Chase (Transparent) e Jaylin Fletcher (Snowpiercer) farão participações regulares.