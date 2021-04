Chucky: série do Brinquedo Assassino ganha teaser no Syfy; assista!

Por meio de suas redes sociais oficiais, a emissora Syfy divulgou um teaser inédito referente à nova série de Chucky, também conhecido como Brinquedo Assassino. A produção vem diretamente de seu criador original, Don Mancini, e promete assustar todos os espectadores que quiserem conferir seus episódios.

O elenco conta com o retorno de Brad Dourif e Jennifer Tilly, que emprestarão suas vozes, respectivamente, ao personagem título e Tiffany, a noiva do Chucky. A série ainda terá as participações de Fiona Dourif, Devon Sawa, Zackary Arthur, Barbara Alyn Woods, Lexa Doig, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson e Alyvia Alyn Lind.

Confira o teaser completo:

Chucky: mais detalhes da nova série sobre o brinquedo assassino

Em entrevista recente ao Syfy Wire, Don Mancini, que também vai atuar como showrunner da série, afirmou que o boneco assassino vai aparecer de um jeito nunca visto antes.

“Nossa missão é preservar o clima tenso do filme original. Mas, ao mesmo tempo, continuar expandindo a trama que nós construímos no decorrer dos sete filmes que lançamos nos últimos 30 anos”, revelou ele.

“Acho que as pessoas vão achar interessante que o Chucky irá implementar suas habilidades. É importante dar ao Chucky novas armas, estratégias, objetivos e alvos. O personagem terá um objetivo diferente na série – algo nunca visto anteriormente”, completou.

A premissa da 1ª temporada da nova série é bastante simples. Depois de um boneco de Chucky ser visto em uma venda de usados em um bairro suburbano de uma pacata cidade nos Estados Unidos, alguns misteriosos assassinatos começam a ocorrer de forma surpreendente na região.

Com a intensificação das investigações, os habitantes são confrontados e têm seus maiores segredos revelados. Dessa forma, suas respectivas hipocrisias são expostas de um jeito assustador. É nesse contexto que Chucky surge novamente, mostrando tudo sobre as origens e um passado demoníaco.

Vamos aguardar por mais novidades!