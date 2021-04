Cícero não poupa elogios e se derrete por meia do Grêmio: “Induz o adversário a jogar com a perna ruim”; Cuca e Zanotta concordam

O Grêmio apresentou, nesta última semana, o volante Thiago Santos, ex-Palmeiras. A contratação dividiu opiniões, mas o jogador chegou com moral depois de ter recebido diversos elogios de profissionais que já tiveram a oportunidade de trabalhar com o atleta.









A reportagem da Rádio Grenal decidiu entrar em contato com três pessoas que marcaram a carreira de Thiago no Brasil. Cuca, treinador do Atlético, Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, e André Zanotta, do Dallas FC, foram entrevistados e rasgaram elogios a escolha do Grêmio. Os dirigentes encheram a moral do meia, enquanto Cuca garantiu que o Imortal foi muito feliz na contratação.

“Um autêntico primeiro volante, que gosta de jogar centralizado, que é ótimo marcador, forte fisicamente, tem capacidade de antecipação e induz o adversário a jogar com a perna ruim”, pontuou Cícero. “É um jogador que dá a vida, se entrega muito. Não tenho dúvida que vai ajudar muito o Grêmio dentro e fora de campo”, finalizou Zanotta.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



“Participou do título brasileiro no Palmeiras comigo. É um jogador de muita raça, um excelente profissional, que deixa a alma dentro de campo. O Grêmio foi muito feliz nessa contratação. Sabendo como o Renato gosta de jogar, ele será muito útil, tenho certeza”, pontuou o comandante.

Títulos de Thiago Santos pelo Palmeiras:

Copa do Brasil – 2015

Campeonato Brasileiro – 2016

Campeonato Brasileiro – 2018