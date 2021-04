Cicinho diz que quase apanhou por defender Robinho no Real Madrid e lembra ‘ameaça’ de Luis Fabiano no São Paulo

Com quase duas décadas de carreira dentro dos gramados, o ex-lateral Cicinho passou por grandes clubes do futebol mundial. Um deles foi o Real Madrid, aonde teve a oportunidade de dividir vestiário com outro craques da bola. Apesar dos momentos de glória com a camisa merengue, a exemplo do título de LaLiga conquistado na temporada 2006/07, o brasileiro também lembrou de algumas situações nem tão agradáveis assim.

Durante o programa “Arena SBT” desta última segunda-feira (26), o ex-jogador recordou da briga entre Thomas Gravensen e Robinho durante um treinamento, em 2006, quando o volante dinamarquês deu um carrinho no ex-Santos, que revidou com um soco. Segundo Cicinho, após sair em defesa do compatriota, também quase apanhou no clube.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“No Real Madrid eu quase apanhei por causa do Robinho. Quando o Robinho deu um soco no rosto do Gravensen, nós entramos para ele não ir para cima do Robinho, e ele olho para quem? Para mim. E veio. Eu corri pro vestiário. O Julio Baptista agarrou ele, que ele ia massacrar o Robinho. Eu tava na frente, ia ser o primeiro a apanhar”, disse.

Antes de ir para o Real Madrid, o ex-lateral defendeu as cores do São Paulo, entre 2004 e 2005, e também protagonizou um outro episódio com um jogador que fez sucesso na Espanha: Luis Fabiano. De acordo com Cicinho, o atacante o ameaçou em campo após ele errar um cruzamento e retrucar crítica do antigo companheiro de Morumbi.

“Cruzei errado e ele falou que eu era ruim. Aí que falei: ‘Luis, sua mãe!’. Aí acabou o primeiro tempo, eu olho para trás e ele vindo. Chegou dentro do vestiário e o Sassá segurou ele. Ele apontou o dedo e ‘eu vou te matar, moleque’. E eu: ‘Luis, pô, você quer o quê? Eu errei. Me ajuda aí, eu tô morto. Ele: ‘Da próxima vez, arranco os seus dentes’. Era recém-chegado no São Paulo, pergunta se eu fiquei com medo. Só tocava para ele”, concluiu.