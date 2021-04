Cidade Alerta ‘espreme’ caso Henry até a última gota e bate recorde no ibope · .

O Cidade Alerta conquistou uma boa média de audiência na edição desta quinta-feira (8) com a cobertura do caso Henry. O jornalístico da Record dedicou as suas duas horas ao crime que chocou o Brasil e marcou 8,4 pontos na Grande São Paulo, o melhor ibope do ano neste dia da semana.

O programa comandado por Luiz Bacci espremeu como deu a repercussão da prisão do vereador do Rio de Janeiro Dr. Jairinho, padrasto da vítima, e da mulher, Monique Medeiros. O noticioso fez análise das falas do casal suspeito de ferir e matar o menino de quatro anos e acompanhou a transferência da mãe para a penitenciária.

Além de colocar um helicóptero para cobrir a ida de Monique para a cadeia e mostrar uma especialista em análise do comportamento comentando a entrevista do casal a Roberto Cabrini em 21 de março, o jornalístico ouviu o advogado de Leniel Borel, pai de Henry.

Veja abaixo as audiências de 8 de abril, quinta-feira, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,2 Bom Dia São Paulo 6,8 Bom Dia Brasil 8,0 Mais Você 7,1 Encontro com Fátima Bernardes 8,2 SP1 11,9 Globo Esporte 10,4 Jornal Hoje 10,6 Sessão da Tarde: Onde Nasce a Esperança 9,5 Ti Ti Ti 14,1 Malhação 15,2 A Vida da Gente 19,0 SP2 22,9 Salve-se Quem Puder 25,6 Jornal Nacional 30,5 Amor de Mãe 36,7 Big Brother Brasil 21 31,8 Arcanjo Renegado 15,3 Jornal da Globo 9,5 Conversa com Bial 6,1 Boletim Rede BBB 5,8 Corujão: Em Busca de um Lar 4,9 Hora 1 3,7 Média do dia (7h/0h): 6,6 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,8 Hoje em Dia 4,5 JR 24h (manhã) 4,9 Balanço Geral 8,3 Belaventura 4,1 JR 24h (tarde 1) 4,4 Cidade Alerta 8,4 JR 24h (tarde 2) 9,3 Jornal da Record 10,1 Gênesis 11,2 Topíssima 6,2 Repórter Record Investigação 3,5 Chicago Med Atendimento Emergencial 2,6 JR 24h (madrugada) 2,4 Fala Que Eu Te Escuto 0,9 Escola do Amor 0,4 Religioso 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,0 Vem Pra Cá 3,6 Bom Dia & Cia 4,4 Cupom Premiado Baú 3,9 Fofocalizando 5,3 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 6,9 Amores Verdadeiros 7,4 SBT Brasil 5,7 Roda a Roda 6,7 Cupom Premiado Baú 6,8 Chiquititas 6,4 Programa do Ratinho 5,0 A Praça é Nossa 5,4 The Noite 3,6 Operação Mesquita 2,5 Conexão Repórter 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras