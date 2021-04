Cidades globais: Entenda como elas funcionam 

As cidades globais são centros urbanos mundiais que apresentam estrutura diferenciada e grande importância e influência na sociedade mundial.

Desse modo, elas também podem ser chamadas de cidades mundiais. Além disso, de acordo com a hierarquia urbana, as cidades globais estão no topo hierárquico.

Todavia, elas sofreram mudanças significativas em sua estrutura por conta do processo de globalização e por isso constituem os polos mundiais urbanos, assim como de outras áreas como:

cultural,

Financeiro

Econômico

Político

Industrial

Por isso, acabam possuindo o maior desenvolvimento do planeta. Ademais, elas possuem uma enorme densidade demográfica e qualidade de vida, podemos citar como exemplos:

Nova Iorque

Londres

Tóquio

Paris

No Brasil, duas cidades acabam incluídas no contexto de cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro.

As cidades globais poderão aparecer em questões de vestibulares e no Enem. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre elas!

Cidades globais, megacidades e tecnopolos

Megacidade está ligada intimamente com o conceito de cidades globais, tendo em vista que ambas são centros urbanos com urbanização e enorme desenvolvimento.

Além disso, as megacidades possuem uma densidade demográfica gigantesca, ou seja, quando estão acima de 10 milhões de habitantes como a Cidade do México, por exemplo.

A saber, as megacidades estão ligadas aos termos quantitativos, já as cidades globais em termos qualitativos. Além disso, uma megacidade pode ser considerada uma cidade global.

Dessa maneira, as cidades globais podem apresentar uma enorme população, além de uma boa qualidade de vida e infraestrutura.

Ou seja, elas apresentam um sistema de transportes eficaz, aeroporto internacional, rede de comunicações, empresas multinacionais, indústrias, entre outros.

Já quando falamos de tecnopolos, estamos falando sobre cidades com enorme desenvolvimento tecnológico e por isso atraem pesquisadores, trabalhadores e estudantes.

Classificação

Existem cerca de 60 cidades globais, a maioria presente na Europa. No entanto, existe um nível de influência e por isso as cidades globais são divididas em três tipos, são elas:

Alfa: São Paulo, Cidade do México, Nova Iorque, Londres, Tóquio, Paris, Hong Kong, Xangai, Milão, Frankfurt, Chicago, Los Angeles, entre outras.

Beta: Rio de Janeiro, Bogotá, Lisboa, Buenos Aires, Munique, Amsterdã, Miami, Caracas, Berlim, Roma, Atenas, Vancouver, entre outras.

Gama: Curitiba, Quito, Washington, Marselha, Lyon, Turim, entre outras.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre cidades globais?

Não deixe de ler também – Intercâmbio no Canadá: Motivos para escolher o país.