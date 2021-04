Ciência: Probabilidades de vida fora da Terra

Uma das perguntas mais profundas que podemos fazer sobre nosso universo é se a vida existe ou não fora da Terra.

Colocado de forma mais popular, muitas pessoas se perguntam se “eles” visitaram nosso planeta. Essas são boas perguntas, mas antes que os cientistas possam respondê-las, eles precisam pesquisar mundos onde possa existir vida.

O telescópio Kepler da NASA é um instrumento de caça a planetas projetado especificamente para procurar mundos orbitando estrelas distantes.

Durante sua missão principal, ele descobriu milhares de mundos possíveis “lá fora” e mostrou aos astrônomos que os planetas são bastante comuns em nossa galáxia.

Entretanto, isso significa que algum deles é realmente habitável? Ou melhor ainda, que a vida realmente existe em suas superfícies?

Encontrando planetas na “Zona Galáctica Habitável”

Normalmente, quando os cientistas usam as palavras “zona habitável”, elas se referem a uma região do espaço ao redor de uma estrela onde um planeta seria capaz de sustentar água líquida, o que significa que o planeta não é nem muito quente, nem muito frio.

Todavia, também deve conter a mistura necessária de elementos pesados ??e compostos para fornecer os blocos de construção necessários para a vida.

Um planeta que ocupa um “ponto Cachinhos Dourados” que é “perfeito” também deve estar livre do bombardeio de quantidades excessivas de radiação de energia muito alta (isto é, raios-x e raios gama ).

Isso impediria seriamente o desenvolvimento de formas de vida básicas, como os micróbios. Além disso, o planeta provavelmente não deveria estar em uma região repleta de estrelas, uma vez que os efeitos gravitacionais podem impedir que as condições sejam propícias à vida.

Essa é a razão pela qual não é muito provável que existam mundos no centro dos aglomerados globulares, por exemplo.

O lugar de um planeta na galáxia também pode afetar sua capacidade de conter vida. Para satisfazer a condição de elemento pesado, um mundo deve estar razoavelmente perto do centro da galáxia (ou seja, não perto da borda da galáxia).

No entanto, as partes internas da galáxia bem poderiam ser povoadas com estrelas supermassivas prestes a morrer. Por causa da radiação de alta energia de supernovas quase contínuas, essa região pode ser perigosa para planetas com vida.

A Zona Galáctica Habitável

Então, onde fica a busca pela vida? Os braços espirais são um bom começo, mas podem ser povoados por muitas estrelas com tendência a supernovas ou nuvens de gás e poeira onde novas estrelas estão se formando.

Isso deixa as regiões entre os braços espirais que estão mais de um terço da saída, mas não muito próximas da borda.

Embora controversas, algumas estimativas colocam esta “Zona Galáctica Habitável” em menos de 10% da galáxia.

O que é mais é que, por sua própria determinação, esta região é decididamente pobre em estrelas; a maioria das estrelas das galáxias no plano estão na protuberância (o terço interno da galáxia) e nos braços.

Portanto, podemos ficar com apenas 1% das estrelas da galáxia que podem suportar planetas com vida. E pode ser menos do que isso, muito menos.

Então, quão provável é a vida em nossa galáxia?

Isso, é claro, nos traz de volta à Equação de Drake – uma ferramenta um tanto especulativa, mas divertida, para estimar o número de civilizações alienígenas em nossa galáxia.

O primeiro número no qual a equação se baseia é simplesmente a taxa de formação de estrelas de nossa galáxia.

Entretanto, não leva em consideração onde essas estrelas se formam, um elemento importante considerando o fato de que a maioria das novas estrelas nascidas não residem zona habitável.

De repente, a riqueza de estrelas e, portanto, de planetas potenciais em nossa galáxia parece bastante pequena quando se considera o potencial de vida. Então, o que isso significa para nossa busca pela vida?

Bem, é importante lembrar que, por mais difícil que possa parecer para a vida emergir, ela o fez pelo menos uma vez nesta galáxia.

Portanto, ainda há esperança de que poderia acontecer, e aconteceu em outro lugar. Nós apenas temos que encontrar.