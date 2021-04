Cinco curiosidades sobre Império · .

A novela Império volta a ser exibida na Globo nesta segunda (12), como a nova reprise da faixa das 21h. Além dos romances e das intrigas de família, alguns acontecimentos dos bastidores marcaram a novela, como uma substituição da atriz que interpretava a vilã e uma sutil homenagem a Isis Valverde.

Em dezembro de 2014, quando o folhetim já estava no ar havia cinco meses, o autor precisou trocar às pressas Drica Moraes, que ficou doente e teve de deixar o papel da vilã Cora, por outra atriz.

A solução encontrada foi trazer de volta Marjorie Estiano, que havia interpretado a vilã nos primeiros capítulos. A explicação para a mudança do look de Cora foi no mínimo criativa…

Confira esta e outras curiosidades sobre Império:

divulgação/tv globo

Drica Moraes teve de se afastar de Império

Troca da vilã e xixi de jacaré

No final de 2014, Drica Moraes apresentou problemas de saúde –ela teve crises de labirintite e faringite, ficou sem voz e foi orientada por médicos a se afastar definitivamente da novela. Às pressas, Aguinaldo Silva teve de tomar uma decisão para substituí-la e optou por chamar de volta Marjorie Estiano, que havia interpretado Cora na primeira fase, na versão jovem da megera.

A solução para explicar ao público e aos próprios personagens a mudança brusca de aparência na troca de vilãs foi exótica: na trama, Cora foi para um spa e disse que o tratamento milagroso que fez para rejuvenescer foi passar xixi de jacaré no rosto.

Reprodução/tv globo

Beijo gay demorou a acontecer em Império

Beijos censurados

O casal gay de Império, Cláudio (José Mayer) e Leonardo (Klebber Toledo), passou a maior parte da novela com encontros às escondidas, e até as demonstrações de carinho entre os dois foram barradas. O autor escreveu mais de uma cena de beijo para eles, mas as sequências foram cortadas, proibidas de irem ao ar. Após muitos capítulos e muitas tentativas do autor, a emissora cedeu, e o beijo do casal homossexual enfim aconteceu em frente às câmeras.

reprodução/tv globo

Casal protagonista pegava fogo em Império

Sexo censurado

Um casal heterossexual também sofreu censura em Império. A Globo pediu para Aguinaldo Silva pegar leve nas cenas de sexo entre José Alfredo (Alexandre Nero) e Maria Isis (Marina Ruy Barbosa), que muitas vezes eram picantes. O ator Alexandre Nero até mandou uma indireta em relação a isso em seu perfil no Instagram: “Sexo, drogas, beijo gay e violência gratuita só existem na vida real”, ironizou.

divulgação/tv globo

Chay Suede como José Alfredo na novela

O truque de Chay

Império foi a primeira novela de Chay Suede na Globo. Para conseguir o papel de José Alfredo na primeira fase da trama, ele se valeu de um truque. No teste para o personagem, Suede arregalou os olhos, numa tentativa de ficar mais parecido com Alexandre Nero. O truque funcionou, pois o ator foi chamado para mais testes e enfim foi contratado. “Pode ter sido essa arregalada sagrada”, brincou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

divulgação/tv globo

Maria Isis foi um agrado a Isis Valverde

Homenagem a Isis Valverde

A personagem de Marina Ruy Barbosa foi batizada de Maria Isis numa homenagem de Aguinaldo Silva a Isis Valverde: “O nome da personagem é uma vaga citação de outra, tão lindinha quanto Marina, que conseguiu escapar dessa maldição das ingênuas e se tornou uma atriz de respeito: Isis Valverde. Tenho certeza de que, com Marina, vai acontecer o mesmo [com Isis]”, explicou o autor ao jornal Extra.