Cinco filmes concorrentes ao Oscar 2021 que têm como plano de fundo momentos históricos

No Oscar 2021, pelo menos cinco filmes podem te ajudar a estudar, caso você vá prestar vestibular em breve, por exemplo, ou te ajudam a simplesmente conhecer mais a história do mundo ou de determinados grupos.

Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã em Chicago, no ano de 1968, se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, sete pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos.