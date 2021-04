Cinco maneiras de melhorar o Plantão BBB · .

Colocado no ar às pressas, o Plantão BBB não tem registrado bons índices de audiência graças ao seu formato cansativo e sem novidades. A atração apresentada por Ana Clara Lima tem potencial para agradar ao público, só não foi bem estruturada inicialmente.

O programa é exibido em um horário relativamente ingrato, enfrentando diretamente o quadro de fofocas A Hora da Venenosa, único programa da Record que conquista a liderança de audiência. Além disso, o noticiário sobre o que aconteceu no BBB21 sofre de outro problema: a falta de assunto.

Por entrar na programação após o Mais Você e o Encontro com Fátima Bernardes, a atração é obrigada a requentar todos os assuntos que já foram tratados por Ivo Madoglio e Tati Machado, que fazem participações especiais nos matinais para falar sobre o reality.

Com a desenvoltura de Ana Clara Lima, o programa tem um formato parecido também com o do Rede BBB: uma roda de conversa com dois comentaristas, um fixo e um convidado, para repercutir os acontecimentos. Faltou criatividade na estruturação para o Plantão BBB, que tem potencial para ser melhorado nas próximas edições do Big Brother Brasil.

Confira cinco maneiras de melhorar o programa:

Fiuk e Arthur Picoli disputam Prova do Anjo

Bastidores de prova

Para mostrar algo realmente inédito, o Plantão BBB poderia exibir como são os bastidores das montagens da Prova do Líder e da Prova do Anjo. Os cenários para a dinâmica já são gravados de qualquer forma, então seria interessante apenas fazer um compilado de imagens com os testes de segurança feitos pelos funcionários e até pelo próprio Tiago Leifert.

Para não dar spoiler das provas inéditas e a preocupação de serem acusados de manipulação antes da hora, a saída mais fácil seria exibir como foi a montagem de dinâmicas já finalizadas. Seria algo curioso, e os telespectadores poderiam conferir como tudo é planejado e executado.

Encontro com dummy

Figuras animadas mas com rostos mascarados, os dummies chamam a atenção do público e até viram memes nas redes sociais. Poderia ser interessante para Ana Clara realizar entrevistas e até brincadeiras com os funcionários que vestem a fantasia para trabalhar dentro do BBB.

A revelação da identidade nem precisaria ser uma necessidade da conversa, o que atiçaria ainda mais a curiosidade dos internautas e telespectadores.

Camilla de Lucas surpresa com drone

Pegadinhas

Exibido em um horário que os brothers e sisters estão dormindo, o Plantão BBB perde a oportunidade de aplicar pegadinhas nos confinados, assim como Carla Diaz fez ao voltar do paredão falso, quando acordou todos os colegas para assistirem ao seu retorno.

Atualmente não é seguro enfiar famosos de surpresa na casa mais vigiada do Brasil devido à pandemia da Covid-19, mas brincadeiras para assustar os participantes seriam no mínimo engraçadas. Exemplos: colocar objetos misteriosos sem qualquer finalidade no meio do cômodo para deixá-los paranoicos.

Transferência de estalecas: sem graça

Hora do almoço

Como Ana Clara usa o mesmo estúdio de Tiago Leifert, por que não colocá-la para interagir com os brothers no horário do almoço? A dinâmica poderia ser usada para fazer os participantes disputarem comidas indisponíveis na casa.

Ou ainda, quem sabe, aproveitar o Plantão para voltar com as provas por estalecas, uma prática/dinâmica completamente abandonada pelo reality. Atualmente, os brothers conquistam dinheiro de outras maneiras dentro do programa: gravando Stories com o único celular do programa, com a vitória nas provas e com a divisão entre VIP e Xepa.

No BBB10, Elieser ficou 19 horas em prova

Entrevista com ex-BBB

Mais interessante do que comentaristas aleatórios seria convocar ex-BBBs que marcaram a história do reality. Em 20 edições já concluídas, o Big Brother Brasil contou com 327 participantes, sendo que boa parte ainda está bem viva na memória do público.

Para ter contexto, o programa poderia pegar um dia de Prova do Líder e falar com algum vencedor de uma dinâmica difícil, como Elieser Ambrosio, que conquistou uma liderança no BBB10 após ficar 19 horas vestido de esponja, recebendo jatos d’água e detergente na cabeça e dançando ao som de “esfrega, esfrega, esfrega, esfrega o esponjão”.

