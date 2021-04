Cinco plataformas que ajudam os estudantes de medicina

Com as aulas presenciais escassas nas universidades em virtude da pandemia, exercitar os conhecimentos da Medicina nos âmbitos práticos e até teóricos faz uma verdadeira diferença para os estudantes da área de saúde.

A questão é que, dentro do cenário atual, nem todas as instituições de ensino conseguiram se adaptar da melhor maneira ainda para o EAD. Da mesma forma, nem todos os cursos online conseguem servir como ferramentas realmente interativas, organizadas e de fácil acesso, ainda mais quando se trata de um nicho tão específico.

Os discentes seguem em busca de suportes no universo online para ampliar aprendizados, práticas reais e, até, ganhar aquelas horinhas extras necessárias para alcançar a formatura. E algumas plataformas são especiais, incluindo tudo o que realmente é necessário para auxiliar, de fato, diversos estudantes e até profissionais da área que desejam estar sempre atualizados.



Para ter esses bons suportes sem precisar sair de casa, conheça as plataformas, gratuitas e pagas, que trazem desde cursos rápidos até simulações e ferramentas para consultas. Confira:



1. SanarFlix

Uma Netflix da medicina. É assim que a SanarFlix pode ser inicialmente definida. A ferramenta oferece diversos conteúdos para quem deseja estudar medicina online, do ciclo básico ao internato, disponibilizando videoaulas ministradas por professores de padrão USP. Além disso, a plataforma inclui, ainda, treinamento com questões, aprofundamento com leitura e fluxogramas. Tudo pode ser acessado sem restrições através de uma única assinatura, que custa apenas R$ 24,50.

Os estudantes elogiam a praticidade e utilidade que a SanarFlix traz para as suas vidas, como afirma a estudante Ivâni, da UNIFAA (Centro Universitário de Valença), universidade que fez parceria com a SanarFlix para disponibilizar a ferramenta para todos os seus alunos “Estou muito satisfeita em fazer parte da SanarFlix, a plataforma tem me ajudado muito na construção dos meus conhecimentos. Também sou grata a UNIFAA, universidade esta que faço parte e por ter concedido o acesso gratuito, diante de tantos desafios que nós alunos estamos enfrentando com a pandemia”, conta a aluna.

É possível acessar o material pelo computador ou pelo aplicativo.

Serviço:

Idiomas disponíveis: Português.

Acesso pago por assinatura: Mensal por R$ 24,50 | Anual por 12x de R$ 19,50 | Semestral por 6x de R$ 22,50

Aplicativo: Disponível para Android e IOS

Site: acesse aqui

2. Body Interact

O objetivo da ferramenta é “praticar com pacientes virtuais para salvar vidas reais”. Por ser um simulador com pacientes virtuais, o foco do Body Interact é viabilizar o aprimoramento do raciocínio clínico e das habilidades de tomadas de decisão.

O simulador possibilita também a revisão de casos que não deram certo na vida real, podendo desenvolver as possíveis soluções para o problema.

O acesso pode ser pelo site da Body Interact ou pelo aplicativo de mesmo nome, disponível para 8 idiomas.

Serviço:

Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Português de Portugal, Chinês, Russo, Francês, Turco, Italiano, Japonês e Ucraniano.

Acesso: Pelo site, inicialmente por teste grátis

Aplicativo: disponível para Android e IOS

Site: acesse aqui



3. Yellowbook



O aplicativo é uma ferramenta de apoio para o médico na hora em que ele mais precisa. De forma prática e simples, ela apresenta acesso rápido às informações e oferece as melhores decisões para emergências, indo além dos Black Books. Ou seja, é a saída ideal para consultas rápidas e eficazes, sendo as olução para os momentos em que o médico ou estudante não pode perder nenhum segundo.

A ferramenta conta com prescrições, um bulário completo – com posologias dos medicamentos que procura e – condutas exibidas em formas de fluxos, tornando-as ainda mais práticas. É possível também encontrar as principais informações sobre doenças e os medicamentos mais adequados para tratá-las. E ainda dá para verificar escores e calculadoras para facilitar decisões no dia a dia.

Desenvolvido no Brasil, o app pode ser personalizado de acordo com as principais rotinas do médico, criando atalhos que deixam tudo ainda mais simples.



Serviço:

Idioma: Português

Acesso: Gratuito

Aplicativo: disponível para Android e IOS

Site: acesse aqui



4. Paciente360°

A ferramenta contém, de forma humanizada, casos clínicos de todo o mundo, o que possibilita o ensino de conteúdos e práticas na área de saúde. De forma interativa, o Paciente360º simula todas as etapas do atendimento, com pacientes representados por pessoas de verdade que contenham uma trajetória de vida condizentes com a experiência real.

Desde a primeira consulta até a decisão de tratamento mais adequado para aquele caso clínico, o estudante passa por todas as fases do atendimento, aproximando o processo de aprendizagem dos desafios do dia a dia.

Serviço:

Idiomas disponíveis: Português, Inglês e Espanhol.

Acesso: Gratuito

Aplicativo: Não possui

Site: acesse aqui

5. Medscape

O Medscape é um aplicativo e site onde é possível encontrar todas as informações sobre as doenças conhecidas e os procedimentos médicos existentes. Ele é sempre acompanhado de explicações com um guia de imagens e apresenta o Drug Interaction Checker, no qual basta adicionar uma lista de medicamentos para verificar se essa combinação pode ter efeitos indesejados.

Com a ferramenta, o estudante de Medicina tem a possibilidade de acessar todas as informações mais atualizadas da área, incluindo os protocolos de Covid, notícias e artigos médicos.

Serviço:

Idiomas disponíveis: Inglês (original) | Português | Francês | Espanhol | Alemão

Acesso: Gratuito

Aplicativo: Disponível para Android e IOS (apenas em inglês)

Site: acesse aqui