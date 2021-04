Cinco razões para assistir à reprise de Império e uma para mudar de canal · .

Sem condições sanitárias de avançar nas gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das nove inédita, a Globo lançou mão de outra reprise para a faixa horária: Império (2014), que estreia nesta segunda (12). Há razões para acreditar que essa foi uma boa opção da emissora para o entretenimento do público, mas também há motivos para se questionar a trama.

Império gira em torno da história de José Alfredo (Alexandre Nero), homem que enriqueceu com o comércio ilegal de diamantes. Ao redor dele, estão várias intrigas de família e um romance com uma moça bem mais jovem, Maria Isis (Marina Ruy Barbosa).

Confira a seguir cinco razões para acompanhar a edição especial de Império:

divulgação/tv globo

Andréia Horta e Alexandre Nero foram filha e pai

Boas atuações

Alguns dos atores principais estavam inspirados e fizeram trabalhos marcantes em Império. Marjorie Estiano, por exemplo, fez uma boa vilã na primeira fase da novela e também mostrou seu talento ao voltar às pressas para substituir Drica Moraes e reassumir o papel da megera Cora.

Andréia Horta também se destacou como Maria Clara, a filha preferida do comendador. Império ficou marcada como a primeira novela de Chay Suede na Globo, e ele já disse em entrevistas que foi ali que aprendeu de verdade a atuar.

reprodução/TV globo

Império muda tom em relação a Amor de Mãe

Mudança de tom

Depois de quatro semanas de muito sofrimento com o mundo cão de Amor de Mãe, os telespectadores poderão ter um respiro com Império. A novela também tem vilões e tramas de crimes, mas num tom menos pesado e totalmente distante da realidade atual do Brasil.

“A novela vai ser um respiro nesse momento que a gente está passando, tanto para a gente que fez quanto para quem embarcou nessa história”, afirmou Marina Ruy Barbosa ao ..

Divulgação/tv globo

Paulo Betti vive o jornalista Téo Pereira

Humor na novela

Ainda na questão de um tom mais leve, há, inclusive, várias chances de o público rir e se divertir com a história. A própria vilã Cora é digna de chacota, com cenas de flatulência e em que aparece cheirando cuecas.

Há ainda o personagem Téo Pereira (Paulo Betti), um jornalista de fofocas que tem um jeito todo estereotipado e escalafobético de ser, que não deve ser levado a sério e proporciona cenas absurdas.

divulgação/TV globo

Comendador fez sucesso em Império

Protagonista carismático

José Alfredo circula por todos os núcleos da novela, e não é à toa: o personagem é forte e muito carismático, tanto que conquistou o público rapidamente na primeira exibição de Império e fez com que telespectadores torcessem por ele, mesmo não sendo um bastião da boa moral e dos bons costumes. Resta saber se o comendador de Alexandre Nero manterá seu magnetismo pessoal na reprise.

divulgação/tv globo

Maria Isis e José Alfredo: casal protagonista

Romance para torcer

Um romance impossível, proibido e/ou com muita química entre protagonistas é algo que colabora muito para que o público tenha vontade de acompanhar uma novela –e algo que faltou na reta final de Amor de Mãe. Império tem isso com José Alfredo e Maria Isis, um casal improvável e quente que conquistou muita torcida em 2014.

reprodução/TV globo

Casal gay foi conflituoso em Império

Um motivo para mudar de canal

O mundo mudou desde a exibição original de Império, e há elementos da novela que podem não cair nada bem no telespectador atual, que acompanha a novela pela TV e pelas redes sociais. Há um casal gay na história, vivido por José Mayer e Klebber Toledo, que teve várias cenas de beijo censuradas, além de vários problemas no relacionamento (mantido em segredo durante boa parte da novela).

Há ainda o caso de Xana Summer, personagem de Aílton Graça, um homem que se veste como mulher (prática de crossdressing) e vive como casal heterossexual com a personagem de Viviane Araújo em determinado momento da trama. Histórias como estas podem gerar confusão e ter repercussão negativa atualmente.

