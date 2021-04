Cinco receitas práticas para fazer testar esta semana

Quer renovar seu acervo de receitas para testar durante a quarentena? O iBahia preparou uma listinha com cinco receitas práticas para você fazer durante a semana.

Chef Henrique Escábia – consultor da Sabor das Índias Foto: divulgação

Molho Inglês – 3 colheres de sopa

Azeite – 1 colher de sopa

Manteiga – 2 colheres de sopa

Cebola bem picada – 1 unidade média

Ketchup – 4 colheres de sopa

Mostarda – 2 Colheres de sopa

Conhaque (pode substituir por Whiskey/Bourbon) 1 xícara de café – 50ml

Creme de leite caixinha – 2 unidades

Champignon Opcional 100g – Eu não costumo colocar

– Limpe o filé de frango e corte em tiras. Coloque em um recipiente e tempere com o molho inglês, se conseguir fazer com pelo menos 1 hora de antecedência melhor.

– Em uma caçarola pré-aquecida, coloque o azeite (evita que a manteiga queime) e a manteiga, doure a cebola até que comece a ficar caramelizada e com aroma adocicado.

Mantenha o fogo alto e coloque o frango para selar. Após secar a água que irá soltar do frango, frite por mais uns 4 minutos ou até que comece a pegar cor e dourar.

– Acrescente em seguida o ketchup e a mostarda, raspe bem o fundo da panela para que solte toda “casquinha” que ficou quando dourou o frango.

– Em um outro queimador do fogão ligado em fogo alto, coloque o conhaque na concha de inox e segure sobre o fogo para aquecer o conhaque até que pegue fogo sozinho. Com cuidado vire a concha com conhaque na caçarola com o frango, ketchup e mostarda. Assim iremos flambar a mistura para agregar aroma e sabor ao estrogonofe. Mexa até apagar o fogo, é bem rápido.

– Em seguida acrescente o creme de leite, mexa até que fique homogêneo e desligue.

– Acrescente o champignon se preferir.

Dica: Esta mesma receita pode ser feita utilizando a carne de preferência (mignon, patinho, alcatra) ou na versão vegana, substituindo a manteiga por azeite, o creme de leite animal por vegetal e o frango por cogumelos Shitake e Paris (400g).

Sirva com arroz branco e batata palha caseira, pronta ou até mesmo batatas assadas.

Tempo de Preparo: 30 min

Rendimento: 4 porções

Utensílios: Tábua, faca, caçarola grande, colher de silicone, concha de inox.

Receita de Rosana Braem, fundadora da rede de franquias Bendito Cookies Foto: divulgação

– 180 gramas de chocolate meio amargo picado

– 180 gramas de manteiga com sal

– 2 xícaras e ½ de chá de açúcar refinado

– 1 colher de chá de baunilha

– 1 xícara e ½ de chá com farinha de trigo

– Pré aqueça o forno em 200 graus. Unte uma assadeira de 25cm x 40cm com um pouco de manteiga e um pouco de farinha. Derreta, em banho-maria, a manteiga e o chocolate em uma panela.

– Bata os ovos na batedeira até estarem bem claros e vá acrescentando o açúcar até ficar uma mistura bem firme.

– Misture o chocolate derretido com a baunilha e a mistura dos ovos e açúcar. Bem devagar vá acrescentando farinha de trigo e misturando sem bater muito.

– Divida a massa em duas porções iguais, distribuindo a primeira metade em uma assadeira, cobrindo com a Nutella e cobrindo-a com a outra metade da massa ou, se se preferir, despeje toda a massa e depois de assado e frio, decore com a Nutella por cima.

Asse por 30 minutos (Bendita dica: espete um palito na massa e ele deve sair: metade limpo e metade sujo). Deixe esfriar e corte em quadrados. Se preferir, sirva com sorvete.

3- Torta de Milho Salgada

Receita da marca Fortaleza Foto: divulgação

1 pacote de Cream Cracker

1 + 3/4 xícara de leite integral

3 colheres de sopa de Farinha de Trigo

4 colheres de sopa de azeite

3 latas de milho em conserva

2 colheres de sopa de Margarina

1 xícara de queijo parmesão

No liquidificador, bata um pacote de cream cracker. Depois, adicione o leite e o azeite.

Transfira a massa para uma forma de aro removível e preencha todo o fundo e as laterais. Reserve.

Novamente no liquidificador, bata 2 latas de milho com a água da conserva. Peneire.

Em uma panela em fogo baixo, refogue a cebola na Margarina.

Junte a Farinha de Trigo e doure um pouco, adicione o leite e mexa bastante até incorporar e dissolver completamente.

Junte o milho da terceira lata (sem a água), o milho batido peneirado e o queijo ralado.

Cozinhe até engrossar em fogo bem baixo.

Coloque o recheio em cima da massa na assadeira e leve para assar a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.

Tempo de preparo: 90 minutos

4- Espaguete ao Creme de Milho com Carne

Receita da marca Estrela Foto: divulgação

1 embalagem de Espaguete

Para a carne de panela desfiada:

½ kg de carne bovina (acém ou fraldinha)

1 tablete de caldo de carne

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) molho de pimenta

Manjericão fresco e pimenta-do-reino à gosto

1 vidro de mini espiga de milho (opcional)

– Cozinhe o macarrão conforme instruções da embalagem até ficar “al dente” e reserve.

– Retire todo o excesso de gordura da carne, corte em cubos grandes e reserve. Frite em uma panela de pressão a cebola e o alho no azeite. Deixe dourar. Dissolva o tablete de caldo de carne e junte a carne, as folhas de louro e o molho de pimenta. Acrescente água quente até cobrir a carne, junte o manjericão e a pimenta-do-reino a gosto. Acerte o sal e cozinhe na pressão por 30 minutos até a carne ficar bem macia e a ponto de desfiar. Após o cozimento da carne, abra a panela com cuidado, desfie um pouco a carne, junte o creme de leite e o milho. Misture bem. Aqueça e reserve.

– Sirva com espaguete bem quente, polvilhando queijo parmesão ralado e enfeitando com mini milhos e salsinha.

5- Quiche de queijo com legumes

Receita da chef Carole Crema, convidada de marca Fina Foto: divulgação

2 ½ xícaras de Farinha de Trigo

2 colheres de sopa de leite

½ xícara de brócolis picado

½ xícara de palmito em rodelas

1 colher de sopa de margarina

½ xícara de azeitonas pretas sem caroço picada

50 g de queijo parmesão ralado

Noz moscada e sal a gosto

– Cozinhe os legumes com um pouco de sal até ficar al dente.

– Em uma panela, coloque a manteiga, o alho e a cebola e deixe dourar.

– Em seguida, coloque os legumes e refogue por dois minutos. Desligue o fogo, coloque o palmito picadinho e reserve.

– Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o parmesão ralado, e coloque por cima do recheio.

– Em uma tigela, coloque duas xícaras de farinha de trigo, sal, margarina, ovo e leite. Misture tudo delicadamente até formar uma massa lisa, acrescentando o restante da farinha aos poucos, até soltar dos dedos.

– Abra a massa com o rolo e coloque em uma forma com fundo removível.

– Como a massa não precisa pré-assar, deixe descansando ou refrigere-a.

– Coloque o recheio e o creme e finalize polvilhando parmesão ralado por cima.