Cinemas de rua de São Paulo se preparam para reabertura

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, os cinemas foram os mais prejudicados, já que as salas de cinema tem cadeiras bem próximas e geralmente enchem bastante em cada sessão. Por isso, com as fases mais restritas no combate do Covid-19, os diversos cinemas, de rua e os que ficam dentro dos shoppings, tiveram que ser fechados.

Porém, há uma luz no fim do túnel para os cinemas, principalmente os de rua, que viram as suas receitas despencarem desde o início da sua pandemia. Será permitido, a partir do dia 24 de abril, a reabertura dos cinemas de rua com até 25% de ocupação, no horário das 11h às 19h.

Sala de cinema no Reserva Cultural. (Foto: Divulgação)



Diretor do cine Petra Belas Artes, André Sturm falou sobre o período fechado em entrevista ao Estadão: “Os cinemas foram demonizados como locais de contaminação da covid. Enquanto estivemos abertos, seguimos todos os protocolos de segurança. Pelo que sei, não tivemos nenhum caso que pudesse ser atribuído à frequência às nossas salas“, afirma.

Cinema Belas Artes deve reabrir as portas a partir do dia 24 de abril. (Foto: Divulgação)



Na mesma entrevista, Jean-Thomas Bernardini, presidente da distribuidora Imovision e das salas da Reserva Cultura fala sobre o futuro das salas de cinema após esse período difícil de pandemia: “A relação dos cinéfilos com as salas é um ato de amor. Enquanto existirem cinéfilos, existirão as salas, mas sempre com segurança. Muita coisa poderá ou terá de mudar. Nossa programação é feita com carinho. Nossos autores merecem muito mais do que isso.”