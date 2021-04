Cínthia tem despedida de tirar o fôlego com Pedro · .

Decidido a deixar o haras para viver em uma fazenda que terá comprado, Pedro (José Mayer) será procurado por Cínthia (Helena Ranaldi) em Laços de Família. A veterinária vai acabar aos beijos com o caubói na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Pedro pedirá demissão para Alma (Marieta Severo) em cenas que vão ao ar ar nesta quinta (1º), no penúltimo capítulo da trama. Ao ficar sabendo da novidade, Cínthia irá atrás dele para uma conversa de despedida.

Ela encontrará o administrador em um espaço do haras cheio de coqueiros. A veterinária avisará que vai assumir o lugar dele na administração do local, e Pedro falará sobre a relação dos dois. “Por que nós dois não demos certo, hein?”, questionará o homem.

Cínthia fará uma cara de dúvida. “Somos os dois muito independentes. Não damos, não trocamos, não vendemos essa independência por nada nesse mundo”, opinará a morena. Pedro concordará com um aceno de cabeça e continuará a ouvir as palavras dela.

“Você é livre e quer continuar sendo. Qualquer união estável vai acabar te incomodando depois de um certo tempo. Você sempre há de querer sair um dia para comprar uns cavalos e voltar no dia seguinte, ou um ano depois… Que mulher que vai aguentar isso?”, perguntará Cínthia, ao lembrar o que ele fez com Helena (Vera Fischer) quando os dois eram jovens.

Pedro e Cínthia em cena de Laços de Família

Sem calar

“Eu sou igual a você. Por isso, acho que não dei certo com o Alex [Daniel Boaventura], com o Romeu [Paulo Zulu] e tantos namorados que eu tive na época da faculdade. Não tô a fim de me transformar em um utensílio doméstico”, soltará a veterinária.

“Uma mulher que vai calando as mágoas para evitar problemas. Pelo contrário, eu sou mulher de criar problemas, e não deixo nada pro dia seguinte”, opinará a personagem de Helena Ranaldi.

“Você não, você quer uma mulher que põe e tira a mesa pra você, que esteja disposta a lhe abrir as pernas no primeiro sinal, pode ser no quarto, na sala, na cozinha, nas cocheiras”, detalhará a morena.

Pedro ficará admirado e também dirá o que sente. “Mas ninguém, mulher nenhuma em toda a minha vida mexeu comigo como você mexeu. E mexe ainda”, disparará ele, sedutor. Cínthia dirá que o mesmo aconteceu com ela.

Pedro, então, encostará a mulher em um coqueiro e lhe dará um beijão de tirar o fôlego. A veterinária abrirá com força a camisa do peão, e os dois irão parar no gramado, onde tirarão a roupa um do outro e se despedirão.

Laços de Família exibe seus últimos capítulos nesta semana. Ti Ti Ti (2010) já divide o horário com a reta final da trama de Manoel Carlos e, a partir da próxima segunda (5), o folhetim seguirá sozinho no Vale a Pena Ver de Novo.

