Cíntia Dicker deixou fãs babando nesta quinta-feira (22). A esposa de Scooby aproveitou o calor e posou só de biquíni com o bumbum na areia, o que arrancou suspiros dos internautas.

“Sun’s out, buns out in PT [Sol pra fora, bumbum de fora em Portugal]”, escreveu a modelo na legenda do post. “Sereia existe!”, “Perfeita demais” e “Tá calor hein” foram algumas das reações.