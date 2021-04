Cirurgia de Neto vira oportunidade para cutucar time do Corinthians atual: “Fiz para voltar a jogar e vou jogar mais que esses caras”

Neto já teve passagens por alguns times do Brasil como Guarani e Palmeiras, mas foi no Corinthians, o seu time de coração, que ele fez história. O ex-jogador foi um dos responsáveis pelo primeiro título brasileiro do clube e por ter uma grande ligação com a instituição, acaba não admitindo o momento que o Timão vem passando dentro e fora de campo.









Na manhã da última quarta-feira (7), o apresentador do Donos da Bola, da Band, passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco. Muitos torcedores e telespectadores mandaram mensagem de apoio ao profissional. Logo após a operação, Neto tranquilizou os fãs, disse que estava tudo bem e aproveitou para fazer o que mais gosta de fazer: provocar os jogadores do elenco atual do Corinthians. O ex-atleta disse que, com esse elenco atual e agora 100% fisicamente, já pode ter uma chance no time de Vagner Mancini.

“Quero agradecer todo mundo pelas mensagens, me mandaram muitas mensagens, então vou fazer esse stories para agradecer a todos. Está tudo bem, fiz a cirurgia na minha coluna. É uma cirurgia difícil, mas dá para jogar no Corinthians ainda”, disse Neto em seus stories, no Instagram.

Melhoras pra você neto,que Deus te cure amém ���� — Nabil Zahoui (@nabilmz)

“Eu fiz a cirurgia para voltar a jogar bola e vou jogar mais que esses caras do Corinthians aí. Fazer gol de falta, de escanteio. Obrigado a todo mundo!“, completou.

O Corinthians espera o aval do governo de São Paulo para voltar a entrar em campo pelo Campeonato Paulista. O próximo duelo do Timão acontece com o Ituano, muito provavelmente na próxima semana.