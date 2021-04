City domina do início ao fim, derrota o Tottenham e conquista o tetracampeonato

Manchester City e Tottenham protagonizaram, neste domingo (25), a final da Copa da Liga Inglesa. Em Wembley, melhor para os comandados de Pep Guardiola, que venceram por 1 a 0 e ficaram com o título.

Com a vitória, os Citizens conquistaram o oitavo título da Copa da Liga Inglesa de sua história. O último havia sido na temporada 2019-20, ou seja, é o bicampeonato consecutivo.

A partida também marcou o retorno do púlbico aos estádios. A medida faz parte dos testes propostos pelo governo inglês. Ao todo, oito mil pessoas estavam presentes em Wembley. Dois mil torcedores de cada uma das equipes finalistas mais quatro mil moradores da região.

Domínio total do City na primeira etapa

O Tottenham poderia comemorar o empate sem gols que levou para o vestiário no intervalo. Ao longo do primeiro tempo, o Manchester City diversas chances para abrir e ter deixado o placar elástico na decisão.

Logo aos seis minutos, a primeira. Sterling fez boa jogada e cruzou para Foden. O meia, que está jogando mais adiantado no ataque, bateu firme e mandou à direita do gol de Lloris.

Aos 25, a chance mais clara do primeiro tempo. Foden ficou com sobra, finalizou, mas Alderweireld se atirou na frente do chute. A bola ainda chegou a bater na trave.

Mahrez apareceu na partida aos 34. O argelino fez boa jogada pela direita, gingou para cima da marcação, ajeitou para a esquerda e finalizou. A bola passou muito perto do ângulo de Lloris.

No último lance da etapa inicial, foi a vez de João Cancelo finalizar. O lateral puxou para a direita e arriscou de fora da área. Lloris voou e salvou o Tottenham.

Segundo tempo

A etapa final começou com o Tottenham atacando e tendo sua primeira finalização no alvo no jogo. Logo com um minuto, Lo Celso arriscou de fora da área e obrigou Steffen a cair e fazer boa defesa.

O City voltou a ter o controle do jogo. E desperdiçou três chances em seguida. Aos 25, Fernandinho aproveitou cruzamento de De Bruyne, cabeceou e Lloris defendeu.

Um minuto depois, Sterling fez boa jogada e cruzou para Gündogan. O alemão pegou de primeira e mandou para fora. Na sequência, a mais clara delas. Mahrez fez jogada individual, bateu de esquerda e viu Lloris voar para defender.

O gol do título veio aos 36. Após cobrança de falta de De Bruyne, que colocou bola com ‘GPS’, Laporte apareceu para cabecear e dar o troféu aos Citizens.

Manchester City 1 x 0 Tottenham

GOLS: Manchester City: Laporte

MANCHESTER CITY: Steffen; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Fernandinho (Rodri), Gündoğan, Mahrez, Sterling e De Bruyne (Bernardo Silva); Foden. Técnico: Pep Guardiola.

TOTTENHAM: Lloris; Aurier (Bergwijn), Alderweireld, Eric Dier e Reguilón; Winks, Højbjerg (Dele Alli) e Lo Celso (Sissoko); Lucas Moura (Bale), Son e Kane. Técnico: Ryan Mason (interino).

– 2º título consecutivo do Manchester City na Copa da Liga Inglesa

– 8º título da Copa da Liga Inglesa do Manchester City em sua história

– Manchester City é o maior campeão da Copa da Liga Inglesa ao lado do Liverpool

– Manchester City é o 2º time a conquista o tetra da competição

– É o 1º título do City na temporada





Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Quarta-feira, 28/04, 16h*, PSG x Manchester City – Champions League

Domingo, 02/05, 15h15*, Tottenham x Sheffield United, Premier League

*horário de Brasília