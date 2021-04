Clássico inovador: aprenda a fazer um delicioso pudim de milho-verde para a sobremesa

Pensando em inovar na sobremesa hoje? Você pode aprender a fazer pudim de milho-verde em casa. A receita da apresentadora Bela Gil fica pronta em 30 minutos e rende até seis porções. Veja o passo a passo completo:

Foto: Reprodução/ GNT

Ingredientes

6 espigas de milho debulhadas

500 mililitros de leite de coco

3 colheres de sopa de rapadura ralada

1 colher de chá de ágar-ágar

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Licuri para finalizar

Modo de Preparo

1. Debulhe o milho e bata no liquidificador com o leite de coco até ficar homogêneo. Passe por uma peneira, apertando bem. Descarte o bagaço e reserve o suco.

2. Numa panela, coloque o suco de milho com o coco e a rapadura. Cozinhe por 8 minutos em fogo médio, mexendo sempre, até que fique bem cremoso.

3. Num potinho à parte, dilua o ágar-ágar nas duas colheres de água e junte ao creme na panela. Cozinhe por mais dois minutos e retire do fogo.

4. Unte com óleo de coco uma forma de pudim de 20 centímetros de diâmetro e despeje a massa.

5. Leve à geladeira por 4 horas ou até que fique bem firme.

6. Desenforme e decore com licuri tostado e ralado.