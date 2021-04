Classificação fica ameaçada e Abel busca reação do Palmeiras no Paulistão; concorrência é alta no Grupo C

Após a vitória contra o Guarani na última sexta-feira (23), o Palmeiras conseguiu interromper uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Paulista. Aliado a isso, neste domingo, o Verdão recebe o Mirassol no Allianz Parque, às 20h, buscando uma reação para garantir uma vaga no mata-mata do torneio estadual.









Uma preocupação interna existe, principalmente pela forte concorrência no Grupo C, considerado o mais concorrido da competição. Atualmente, o Red Bull Bragantino lidera com 20 pontos em nove jogos, seguido pelo Novorizontino, que vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas e soma 17 pontos em oito partidas. O Verdão é o terceiro colocado, com 12 pontos em sete jogos.

Como comparação, a Inter de Limeira, segunda colocada do Grupo A, liderado pelo Corinthians, tem apenas 6 pontos em 7 jogos. Atual campeão estadual, o Verdão vai precisar somar pontos e torcer por tropeços dos times do interior para entrar na zona de classificação até o término da última rodada da fase de grupos.

Verdão não vem conseguindo manter um nível alto de atuação – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Enquanto o Red Bull Bragantino recebe a Ferroviária (casa), além de Santos (casa) e Botafogo (fora) a equipe de Novo Horizonte enfrenta o São Bento (fora), Guarani (fora), Botafogo-SP (casa) e Corinthians (fora). Uma derrota para o Mirassol pode prejudicar e muito os planos na competição estadual.

Para piorar, o Palmeiras vai precisar dividir suas atenções com a Libertadores nas próximas semanas, devendo rodar o elenco para preservando alguns titulares no torneio estadual. Até o fim de maio, o Verdão tem 11 jogos confirmados, número que pode aumentar para 15 partidas caso a equipe palmeirense avance até a decisão do torneio estadual.