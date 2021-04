Cláudia Leitte pira com show do Bahia e Rossi vira amuleto: “Não falta mais o dele”; camisa 7 retribui com provocação na web

Se a torcida do Bahia ainda cobrava mais equilíbrio do time de Dado Calvancanti na atual temporada, a goleada por 4 a 0 sobre o CRB deste sábado (17) lavou a alma de todos os fãs tricolores.









Em uma atuação de gala de Thaciano e de praticamente todos os companheiros, o Esquadrão se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste e deixa uma ótima impressão para o início de sua trajetória na Copa Sul-Americana.

O time dominou as ações desde o primeiro minuto e não deu qualquer chance ao CRB, que só tinha perdido uma vez em 2021. O Bahia mais uma vez soube se impor e criou muito, tanto que, nos números, é o melhor ataque da competição.

E quando se tem uma série de “possíveis melhores em campo” como Gilberto, Rossi, Nino, Conti, Thaciano, Patrick, por exemplo, é importante também atribuir valor ao trabalho de Dado.

Antes da partida, a cantora Cláudia Leitte, que já havia “sapecado” para cima do rival alagoano, voltou a chamar a atenção antes da partida. Em sua conta no Twitter, a popstar comentou o jogo e narrou os quatro gols do Esquadrão, dando moral desde a Thaciano até Rossi.

O atacante, para retribuir a gentileza, tratou de marcar Cláudia em sua postagem no microblog. “Venceu e passou para a semi o time da Cláudia Leitte”, tirou onda o camisa 7 do Bahia.

Rossi marcou na goleada sobre o CRB, mas desfalca o time na estreia da Sul-Americana (Foto: Jhony Pinho/AGIF)



Com a classificação, o Bahia vai enfrentar o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Os cearenses bateram o CSA por 1 a 0 também neste sábado. O jogo é eliminatório e está marcado para o próximo sábado (24). Antes, na quarta (21), vai ao Uruguai encarar o Montevideo City Torque pela primeira rodada do Grupo B da Sul-Americana.