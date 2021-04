Claudia Rodrigues é internada após grave inflamação e pode precisar de operação · .

Internada em hospital de Curitiba na terça-feira (6), Claudia Rodrigues teve seu estado de saúde atualizado pela empresária, Adriane Bonato, na tarde desta quarta-feira (7). “Infelizmente, ela está com uma fissura no ombro e uma inflamação severa nos ligamentos, nos tendões. Isso devido a uma nova lesão na coluna, na [vértebra] C5, que está comprimindo o nervo e com isso irradia a dor toda no corpo e no braço”, explicou em vídeo no Instagram.

A empresária ressaltou que Claudia pode precisar passar por uma operação para resolver o problema, caso as medicações não resolvam o problema: “Ontem ela já tomou uma injeção de corticoide que diminuiu muito a dor. E mais quatro remédios por dia, além dos seis que ela já toma. Daqui a dez dias ela retorna para fazer os exames e ver se foi solucionado o problema. Caso não, aí vamos ver a questão de cirurgia. Mas é muito cedo ainda para falar nisso.”

A humorista, que está no hospital Marcelino Champagnat, chegou a gravar um vídeo na noite de terça (6) para explicar a situação aos fãs: “Desde sexta-feira estou com muitas dores no corpo, principalmente no braço direito. Dói demais. Por favor, continuem orando por mim”.

Claudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla na década de 2000 e, desde então, tem passado por diversas internações por problemas de saúde. Em 2018, ela obteve decisão judicial favorável em ação que movia contra a Globo, sendo reintegrada ao quadro de funcionários da emissora na época, já que foi demitida após revelar a doença.

A atriz ficou conhecida após vencer o Prêmio Multishow de Bom Humor Brasileiro, em 1996. Posteriormente, trabalhou em programas de Angélica e outros humorísticos. Ela conquistou destaque ao protagonizar a série A Diarista (2004-2007), em que atuava com Dira Paes e Sérgio Loroza.

Confira a publicação de Adriane Bonato sobre o estado de Claudia Rodrigues, e o vídeo gravado pela humorista:

