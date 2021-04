Claudinho segue se destacando pelo Red Bull Bragantino na temporada 2021

A temporada de Claudinho pelo Red Bull Bragantino em 2020 foi marcante. Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro por muitos, o jogador mantém a boa fase em 2021. Nos primeiros jogos pelo Massa Bruta pelo Paulistão, já tem números superiores a todos os outros atletas.

Segundo a Footstats, o camisa 10 é o jogador que mais vezes finalizou e também o que mais acertou o alvo no Estadual. Além disso, é líder de assistências para gols e de dribles. No quesito assistências para finalizar, segue muito bem ranqueado e é o quarto colocado.

📊 Claudinho entre todos do @Paulistao 2021: 💥 1º em finalizações 🥇 🎯 1º em finaliz no alvo 🥇 🅰️ 1º em assistências p/ gol 🥇 🎩 4º em assists p/ finaliz 🔁 1º em dribles 🥇 O craque de tudo na última temporada continua sendo uma máquina de criar chances pelo @RedBullBraga! pic.twitter.com/9yBX3PkmSD — Footstats I2A (@Footstats) April 20, 2021

O Bragantino é o líder do Grupo C com 20 pontos, conquistados em nove jogos. Nesta quinta-feira, o time do interior paulista estreia na Copa Sul-Americana contra o Tolima, da Colômbia, no Nabizão.