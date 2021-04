Claudinho vira alvo de zoeira por ‘sumiço’ contra o São Paulo e Crespo é alertado: “Foi visto no bolso”; torcida pede titularidade de Luan

O São Paulo de Hernán Crespo venceu o Red Bull Bragantino na noite desta última segunda-feira (12), por 1 a 0, com um gol contra bizarro de Léo Ortiz, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. O Tricolor continua na liderança do Grupo B, com 13 pontos.









Luan foi, sem dúvidas, um dos grandes destaques do jogo. A equipe de Bragança, que é tida por muitos como a 3ª ou 4ª força de São Paulo, não criou muitas chances e levou pouco perigo. O meia Claudinho, aliás, foi alvo de diversas zoeiras nas redes sociais. O camisa 10 já assombrou equipes como Flamengo, Grêmio, Corinthians e Vasco no último Brasileirão.

O artilheiro, porém, não conseguiu se livrar da marcação de Luan e deixou a desejar. “Desapareceu nessa noite o Sr. Claudinho. Foi visto pela última vez no bolso do Luan. Quem tiver informações, favor avisar”, brincou a página ‘Somos São Paulinos’. Claudinho, vale lembrar, quebrou o recorde e levou 4 prêmios no Bola de Prata do último BR: melhor meia, revelação, artilheiro e melhor jogador.

Foto: Heber Gomes/AGIF



Crespo recebeu inúmeras menções de torcedores, que fizeram campanha pela titularidade absoluta de Luan. O perfil ‘SPFC Estatísticas’, no Twitter, fez um levantamento da atuação de Claudinho e botou ainda mais lenha na fogueira de zoeira da torcida do São Paulo.

Claudinho contra o SPFC:

90 minutos

32 toques na bola (menos que Cleiton)

0 chances criadas

0/0 dribles certos

3 faltas

1/6 duelos ganhos