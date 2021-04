ClearSale abre mais de 90 vagas de emprego home office

A ClearSale, empresa especializada em soluções antifraudes para diversos segmentos do mercado, anunciou a abertura de mais de 90 vagas de emprego para as áreas de Marketing, Recursos Humanos, Operações, Customer Success, TI, Comercial, Pós Vendas, Projetos Corporativos, Planejamento Comercial, Financeiro, Soluções, entre outras. Todas as posições preveem atuação 100% home office.

Considerada uma das 50 melhores empresas para se trabalhar, a ClearSale oferece oportunidades para as posições de analista de mídia online, coordenador de treinamento, analista de treinamento, coordenador de recrutamento e seleção, supervisor de operações, gestão de treinamento, analista de processos, operação de autenticação, cientista de dados, gerente de produtos, analista de negócios em customer success, desenvolvedor .NET, analista de testes, product owner, analista de inteligência, sales development representative, analista financeiro, scrum master, analista de marketing digital, gerente de projetos corporativos e muito mais!

Os requisitos variam de acordo com a função desejada. Para vagas que exigem ensino superior, os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 12 mil, enquanto que profissionais com ensino médio completo podem receber entre R$ 1.400,00 e R$ 9 mil. Ainda, algumas oportunidades são para regime de contratação PJ.

No mais, os contratados CLT terão direito, ainda, a alguns benefícios, como:

PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de até 4,2 Salários/Ano.

Vale-Refeição ou Vale Alimentação (R$ 19,36 por dia);

Auxílio creche para crianças até 5 anos;

Seguro de Vida em grupo;

GymPass (planos a partir de 29,90/ mês);

Sesc;

Restaurante no local;

Cartão Multibenefícios – (com desconto na compra de diversos itens na rede credenciada, incluindo medicamentos em diversas redes de farmácias); e

Assistência Média – Amil (convênio coparticipativo).

Além disso, a ClearSale oferece em seu escritório, localizado na Barra Funda, em São Paulo, ambientes de descompressão, com mesa de ping-pong e video-game, flexibilidade de horário e dresscode casual, bicicletário gratuito no estacionamento, política educacional para graduação e pós-graduação, programa de daúde e bem-estar, consultas médicas no local de trabalho, palestras de desenvolvimento pessoal e profissional, espaço para churrasco, entre outros.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página https://br.clear.sale/carreiras para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo da empresa. No endereço é possível obter informações detalhadas sobre os requisitos e atribuições de cada uma das vagas.