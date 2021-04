Cleo Pires celebra vitória de Fiuk e internautas reagem: ‘Só você está feliz’

Fiuk foi o último a deixar a prova de resistência nesta sexta-feira (30) e é o primeiro brother garantido na final do Big Brother Brasil 21. O fato fez a irmã do cantor, Cleo Pires, comemorar nas redes sociais.

Outro internauta criticou a postura de Fiuk na prova. ““Fazendo a pressão que ele fez no Gil dizendo que os prêmios dele já são maiores do que o terceiro lugar e que ele precisa muito desse dinheiro, me poupe. Deus me defenderai de um migo desse”, disse um telespectador do BBB.