Clima esquenta na final a Supercopa e Marcos Braz, do Flamengo, é derrubado com soco; estafes das equipes se estranharam no túnel do Mané Garrincha

Antes do apito final da decisão da Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha, o clima ferveu entre os estafes das equipes do Verdão e Flamengo. A confusão começou no túnel de acesso aos vestiários. O estranhamento rendeu troca de socos e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz chegou a ser derrubado. A informação é do portal ESPN.









Tudo começou quando o Braz esperava o fim do jogo para entrar em campo, quando o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins foi expulso de campo e entrou no túnel. Ao passar pelo local, de cabeça quente, Martins proferiu a frase provocativa: “Levem logo a taça”. O dirigente do clube carioca rebateu com ofensas, e a discussão tomou rumos ríspido.

O estopim para as ‘vias de fato’ se deu quando o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, tomou as dores de Braz e disparou: “Vai tomar no c…!”. Foi o bastante para seguranças do Palmeiras também se envolverem, indo tirar satisfação com os cartolas do Flamengo. Dois socos atingiram Marcos Braz que foi ao chão.

A briga generalizou com a entrada de seguranças do time carioca e até mesmo jogadores do Flamengo. Enquanto Braz era levantado os estafes se envolveram na ‘trocação’, com empurrões e ofensas. A coisa só se acalmou com a entrada de seguranças privados e assessores da CBF, que conseguiram apaziguar o conflito entre cariocas e palestrinos.