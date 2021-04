Clínica odontológica abre mais de 800 vagas de emprego

A OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, está expandindo sua atuação no mercado nacional, na contramão da crise que assola o país. Com mais de 1 mil unidades espalhadas por todos os estados brasileiros, exceto Acre, o grupo abre novas sedes todos os meses do ano, sendo uma excelente fonte de emprego para profissionais com os mais variados níveis de escolaridade.

Reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos, a empresa é reconhecida por utilizar a mais alta tecnologia em seus clientes e serviços oferecidos. Atualmente, a OdontoCompany está com 850 vagas abertas para diversas áreas e posições. Há chances para as posições de dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético.

Os salários variam entre R$1.400 a R$15 mil, além de benefícios exclusivos. As oportunidades disponíveis estão distribuídas entre cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Ceará, Santa Catarina, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis devem acessar a seção “Trabalhe Conosco” disponível no site da empresa. O endereço eletrônico é: https://odontocompany.com/trabalhe-conosco e não há um prazo pré-determinado para o encerramento das inscrições.

As vagas, contudo, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.