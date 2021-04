Cloud Native no Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de software e tecnologia Cloud Native

São muitos os desafios para as empresas que desenvolvem softwares para seus clientes, bem como, para os desenvolvedores internos. Novas tecnologias surgem oriundas da tecnologia de armazenamento em nuvem e é fundamental que as empresas se mantenham atualizadas quanto às inovações do mercado.

A tecnologia Cloud Native é uma espécie de transição entre o armazenamento em nuvem e a estrutura contêiners.

Objetivos claros para migrar as estruturas tecnológicas

Migrar para aplicações que possuem estruturas de contêiners não necessariamente economiza recursos financeiros ou libera o tempo dos colaboradores. No entanto, esses benefícios podem ser obtidos pela sua empresa se essa migração for feita de forma estratégica para que a equipe de tecnologia da informação encontre resolução para questões técnicas.

Por isso, é fundamental que a gestão de TI tenha clareza sobre seus objetivos para que possa realizar essa implementação de forma direcionada.

Microsserviços em diferentes funcionalidades

Sendo assim, é importante que a empresa redesenhe suas aplicações para que possa tirar o maior proveito da infraestrutura dessa nova tecnologia. Bem como, é importante que os desenvolvedores avancem para que a equipe crie microsserviços em funcionalidades distintas para que não haja a quebra de códigos entre as equipes de desenvolvimento.

Dessa forma, é possível replicar um trabalho de um projeto para outro, independentemente da sua origem e isso viabiliza o trabalho de desenvolvimento de software.

Teste mais rápidos e a terceirização de estruturas

Além disso, torna o projeto mais confiável e mais facilitado para que sejam feitos os testes. Também é importante que a empresa direcione a sua estrutura para Cloud providers, que são as estruturas terceirizadas que permitem o redirecionamento assertivo da empresa no que diz respeito a sua estrutura, liberando recursos humanos para que as equipes foquem em projetos mais resolutivos.

Por isso, é importante que a empresa tenha desenvolvedores que possam criar microsserviços e que possuam facilidade na gestão de serviços em nuvem. Haja vista que na área de desenvolvimento atual nenhum organograma é estático e é necessário que o time possa se direcionar conforme a necessidade.

Cloud Native requer investimentos e aumenta o desempenho

Por isso, é importante que a empresa invista em automação para que as estruturas sejam configuráveis, facilitando o controle e a personalização das aplicações. Sendo assim, podemos entender que a tecnologia cloud native requer investimentos e novos paradigmas da área de TI.

No entanto, em contrapartida, essa tecnologia pode oferecer para a empresa um desempenho mais rápido, um desenvolvimento assertivo, design customizável e automatização dos testes, ou seja, o fluxo se torna direcionado e viabilizado.