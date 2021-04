Por meio das redes sociais, Pelé prestou uma homenagem pelo aniversário de 109 anos do Santos. O Rei do futebol exaltou a história do Peixe e manifestou seu carinho pelo clube.

“Hoje, com todo respeito aos demais, o clube com a história mais bonita do mundo faz aniversário! Meu querido Santos, parabéns por mais um ano de glória. Eu sempre terei orgulho de ser santista. Muito obrigado por todas as alegrias!”, publicou.

Pelé construiu a maior parte de sua carreira no Santos, participando dos momentos mais vitoriosos da história do clube. No período, o Peixe disputou uma série de competições no exterior e ganhou sua popularidade internacional.

A quarta-feira tem sido repleta de homenagens ao Alvinegro. Diversos ídolos, atletas, clubes e instituições se manifestaram sobre a data comemorativa.