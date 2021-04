Clube de Beckham busca contratação de meia do Palmeiras e despedida pode estar perto; jogador é ‘preterido’ por Abel

Apesar do pouco tempo no clube, o técnico Abel Ferreira já conquistou os torcedores do Palmeiras. Com esquema de jogo ofensivo e organizado, o português já faturou dois títulos e nesta temporada promete brigar por mais. No entanto, o Verdão deixou escapar dois troféus neste início de ano. Primeiro, a Supercopa do Brasil e depois a Recopa Sul-Americana.









Apesar de não conseguir as conquistas, o Palmeiras segue vive na disputa do Campeonato Paulista, onde ocupa a segunda colocação do grupo C, com oito pontos (o líder é o Red Bull Bragantino, com 14). Na Libertadores, o Verdão estreia na próxima quarta-feira (21), diante do Universitario, da Bolívia, fora de casa.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images



O técnico Abel Ferreira terá dor de cabeça para escalar a equipe que entra em campo nesta sexta-feira (16), contra o São Paulo, e nas próximas semanas. Os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes, ambos lesionados, são baixas. Além disso, Abel pode perder um de seus meio-campistas para o futebol da América do Norte.

De acordo com informações do site italiano CalcioMercato, Lucas Lima pode deixar a Academia e o destino deve ser o Inter Miami, dos Estados Unidos. A equipe que disputa a Major League Soccer (MLS) pela Conferência Leste, tem o ex-jogador David Beckham como um de seus proprietários.

Com Higuain e Matuidi em seu elenco, o Inter Miami procura um meia-armador para a criação de jogadas do time comandado por Phillip Neville, ex-lateral/volante que atuou por muitos anos no Manchester United e depois encerrou a carreira no Everton, ambos da Inglaterra. No Palmeiras desde 2018, Lucas Lima nunca conseguiu se firmar entre os titulares.