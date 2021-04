Clubes avisam Fifa e Uefa que já entraram na Justiça para impedir tentativas de barrar torneio

Os 12 times europeus que fundaram a Superliga avisaram a Fifa e a Uefa que já acionaram a Justiça para impedir qualquer tentativa das entidades que regem o futebol mundial e europeu de barrar o novo torneio, de acordo com uma carta obtida nesta segunda-feira pela agência Associated Press.

O comunicado foi escrito pelo grupo de equipes de Inglaterra, Espanha e Itália aos presidentes Gianni Infantino, da Fifa, e Aleksander Ceferin, da Uefa, e diz que a Superliga já tem um compromisso assinado de US$ 5,5 bilhões (R$ 30,51 bilhões) com o banco norte-americano JP Morgan para realizar a competição.

Também nesta segunda, a Uefa avisou os times da Superliga que iria punir os participantes, impedindo que eles participassem de suas ligas nacionais, como Premier League, LaLiga e Serie A.

“Esas ameaça nos levou a tomar medidas protetivas que nos protegerão de qualquer reação adversa, que poderiam não só atrapalhar os compromissos dos clubes fundadores mas que, acima de tudo, seria contra a lei”, diz trecho da carta dirigida a Infantino e Ceferin.

“Por este motivo, a Superliga já entrou com ações judiciais nas instâncias relevantes para garantir que a nova competição possa ser estabelecida e inicie suas operações de acordo com todas as leis vigentes”, completou.

A sede da Uefa, em Nyon, na Suíça EFE

As cortes de Justiça que receberam as ações não foram reveladas.

“É nosso trabalho, como clubes fundadores da Superliga, garantir que sejam tomadas todas as ações possíveis para proteger os interesses da competição e de nossos acionistas, já que um dano irreparável seria sofrido se, por qualquer motivo, nós fossemos impedidos de formar essa competição e realizar seus projetos”, seguiu o comunicado.

Na carta, a Superliga também garante que não veio para “tomar o lugar da Champions League e da Europa League“, e salientou que as competições da Uefa poderão seguir normalmente, só que sem o grupo de 12 equipes.

“A competição será jogada juntamente com as ligas domésticas e as competições continentais já existetes, que são peça-chave para o desenvolvimento do futebol europeu. Nós não queremos tomar o lugar da Champions League ou da Europa League, mas sim competir e existir ao lado desses torneios”, finalizou.

Ainda nesta segunda-feira, a Uefa também anunciou várias mudanças de formato na Champions, que, inicialmente, tinham sido pensadas para evitar a “fuga” dos gigantes.