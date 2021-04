Clubes ingleses lamentam a morte do príncipe Philip aos 99 anos

Na Inglaterra, a morte do príncipe Philip aos 99 anos pegou muita gente de surpresa. Poucos minutos após a confirmação do falecimento do companheiro da rainha Elizabeth II, diversos clubes ingleses se manifestaram nas redes sociais.

O Arsenal publicou uma nota em que relata a boa relação que Philip tinha com os Gunners, desde a sua primeira visita ao Highbury, em 1952, até a inauguração do Emirates Stadium, em 2006. Além disso, as partes trabalhavam juntas em projetos sociais.

O West Ham, suposto time de Elizabeth II, também relembrou histórias da relação da Família Real com o clube do leste de Londres. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool e outras equipes também lamentaram a partida do príncipe.