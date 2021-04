Clubes prestam homenagens no Dia Mundial da Conscientização do Autismo

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é comemorado em 2 de Abril. A data é usada para alertar as sociedades e governantes sobre o transtorno de neurodesenvolvimento e ajuda na luta contra preconceitos e falta de informação do público.

Cada vez mais, os clubes de futebol do Brasil estão apoiando a causa e muitos fizeram publicações nesta sexta-feira para lembrar e celebrar a data.

Com compreensão e respeito, todas as peças se encaixam 🧩💙 É Dia da Conscientização do Autismo e nós jogamos juntos por essa causa!#PalmeirasDeTodos pic.twitter.com/PM3FsTx3Kd — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 2, 2021

O perfil do Palmeiras escreveu que “Com compreensão e respeito, todas as peças se encaixam” e usou a #PalmeirasDeTodos.

Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Para lembrar essa data pedimos respeito para todo o espectro! #Respectro #DiaMundialDoAutismo #ResponsabilidadeSocialCorinthians pic.twitter.com/mGYpl1D89Z — Corinthians Cultural (@CorinthiansCult) April 2, 2021

O Corinthians também celebrou a data com as hashtags #ResponsabilidadeSocialCorinthians #DiaMundialDoAutismo e #Respectro

Respeito, sensibilidade e empatia. 💙 2 de Abril. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. pic.twitter.com/Knfvh2rKch — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 2, 2021

O Santos também prestou sua homenagem pelo Twitter, com as palavras “Respeito, sensibilidade e empatia”.

Neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo, pedimos respeito para todo espectro e lembramos da importância da luta anticapacitista. Busque conhecimento e diga não à discriminação a quem vê o mundo de uma forma diferente.#Respectro #CRF pic.twitter.com/kV1jxPXohZ — Flamengo (@Flamengo) April 2, 2021

Atual campeão brasileiro, o Flamengo pediu “respeito para todo espectro e lembramos da importância da luta anticapacitista”.

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O Botafogo chama a atenção da sociedade para essa causa com respeito e carinho. pic.twitter.com/mB8u0JNXp3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2021

Outro carioca que pediu respeito pela data foi o Botafogo.

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo 💙 A melhor maneira de entender mais sobre o Transtorno do Espectro Autista é estudar sobre o assunto, para acolher a diversidade e a riqueza das diferenças cada vez mais!#VascoDaGama pic.twitter.com/l7xrv2CRk0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 2, 2021

Já o Vasco aconselhou mais estudo para que as pessoas possam entender mais sobre o assunto.

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o #TimeDeTodos manifesta o respeito e a importância do carinho por milhões de pessoas ao redor do mundo que apresentam esse diagnóstico. pic.twitter.com/6RUT6sXEc8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2021

“No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o #TimeDeTodos manifesta o respeito e a importância do carinho por milhões de pessoas ao redor do mundo que apresentam esse diagnóstico”, escreveu o Fluminense.

O Autismo não tem cara! 🦊💙 Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, queremos que a Nação Azul se informe sobre a causa, por mais respeito e inclusão! 👇 Segue o Fio! pic.twitter.com/aOnFTbaC8c — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 2, 2021

O Cruzeiro aproveitou a oportunidade para falar mais sobre o autismo e homenagear alguns de seus jovens torcedores.

“O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte.” O Internacional se une à campanha do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta sexta, com o objetivo de reduzir a discriminação com as pessoas afetadas pelo Transtorno de Espectro Autista. ❤️💙 #RESPECTRO — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2021

O Internacional deixou sua lembrança e homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo e lembrou: “O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte.”

A vida é como um quebra-cabeças. Deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem. Neste dia, procure saber mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que pode envolver atrasos e comprometimentos do desenvolvimento se não tratadohttps://t.co/aN1HsC3NBS pic.twitter.com/42SBGUFeiW — Grêmio FBPA (@Gremio) April 2, 2021

“A vida é como um quebra-cabeças. Deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem”, declarou o perfil do Grêmio.