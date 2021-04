cobranças do elenco a Cuca? Ambiente ruim? Diretor comenta ‘boatos’ no clube

No último domingo (11) o Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, em clássico pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão, e desde então alguns ruídos foram causados dentro do Galo. Nas redes sociais, circularam comentários de uma suposta cobrança do atacante Hulk e de outros jogadores ao técnico Cuca. E nesta terça-feira (13), em coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Caetano negou que o clima no clube, internamente, esteja ruim.8466692

“Internamente, por onde passei, uma das premissas básicas é termos um bom ambiente, e aqui não será diferente. Temos bons profissionais, atletas, um bom estafe, o clube tem nos recursos humanos profissionais experientes, e o nosso treinador que lidera a comissão técnica, idem. Eu só lamento que, por conta de um resultado adverso, surjam tantos boatos. Gostaria muito que as avaliações fossem feitas naquilo que se enxerga”, começou por dizer.

“Infelizmente, ferramentas que deveriam ser utilizadas para o bem, são utilizadas para a discórdia, para a destruição. É um cenário que se apresenta, não temos como controlar. O que podemos controlar é o nosso ambiente”, prosseguiu.

Em relação à derrota no clássico, Caetano também deixou claro que “nem tudo está errado no clube” e reiterou que confia no trabalho que vem sendo executado pela diretoria e comissão técnica na temporada.

“Eu afirmo que, da mesma forma que nem tudo estava certo quando vencemos o América-MG, também quando tivemos o insucesso nesse último clássico, não vamos achar que está tudo errado. Pelo contrário, temos muita convicção no trabalho que está sendo feito”, finalizou.

Apesar da derrota para a Raposa, o Atlético segue na liderança isolada do Mineiro, com 21 pontos, quatro a mais do que o América, que é o segundo colocado. Na Conmebol Libertadores, a equipe do técnico Cuca estreia na fase de grupos no dia 21 de abril, quando encara o Deportivo La Guaira, na Venezuela.