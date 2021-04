Código de atendimento Mercado Pago: como conseguir?

Precisa resolver alguma pendência com o Mercado Pago pelo telefone? Você terá de gerar um código de atendimento antes de ligar para o serviço “Fale Conosco” da carteira digital pertencente ao Mercado Livre.

O que é?

O código de atendimento do Mercado Pago funciona como um número de identificação para cada caso, permitindo ao atendente encontrar os dados do usuário rapidamente. Além disso, oferece mais segurança, pois a sua geração só acontece se o cliente estiver logado na conta.

Com ele, você pode buscar soluções para os mais variados problemas referentes à carteira digital, como dificuldade em usar o app ou a plataforma na web, conta bloqueada, acessos indevidos e outros tipos de contratempos.

Você precisará do código para falar com o Mercado Pago.Fonte: Rawpixel

Teve o cartão do Mercado Pago furtado, roubado ou perdido, por exemplo? É necessário informar a ocorrência imediatamente à empresa por meio do atendimento telefônico, para que ele seja bloqueado e um novo gerado.

Como solicitar código de atendimento Mercado Pago

Antes de ligar para a central telefônica da carteira digital, solicite o código de atendimento seguindo estes passos:

Passo 1

Você precisa estar logado em sua conta para gerar o código de atendimento do Mercado Pago. Acesse o site da carteira digital, clique em “Entre” e forneça as informações solicitadas.

Faça login na conta.Fonte: Mercado Pago/Reprodução

Passo 2

A seguir, vá à página de ajuda do Mercado Pago, onde estarão disponíveis várias opções de assuntos aos quais o seu problema pode estar relacionado, como Pix, pagamentos, recebimentos, adições e transferências de dinheiro, cartão, segurança etc. Escolha a alternativa que mais se adequa às suas necessidades.

Opções para solicitar atendimento.Fonte: André Dias/Reprodução

Passo 3

Depois de escolher uma categoria de atendimento, novas opções serão mostradas pela plataforma. Neste exemplo, vamos simular a geração do código para o atendimento a um problema que teria ocorrido com o cartão virtual do Mercado Pago. Vale ressaltar que esse procedimento também permite gerar a combinação para atender a outras demandas.

Solicitar atendimento para o cartão virtual.Fonte: André Dias/Reprodução

Para tanto, vamos clicar em “Cartão Mercado Pago” e posteriormente em “Cartão virtual da conta”. Algumas alternativas serão mostradas na página e para cada uma delas há recomendações diferentes e dicas que ajudam a resolver o problema.

Defina o problema para o qual procura solução.Fonte: André Dias/Reprodução

Na sequência, devemos clicar na alternativa “Acho que alguém tem os dados do meu cartão”.

Passo 4

Feito isso, a empresa oferecerá algumas soluções para que sua demanda seja resolvida por meio do próprio aplicativo, sem precisar falar com ninguém. Mas caso a dica não tenha ajudado ou haja alguma outra dúvida e você queira buscar o atendimento telefônico, clique em “Fale conosco”, no fim da página.

Opção para entrar em contato com o Mercado Pago.Fonte: André Dias/Reprodução

Passo 5

Serão oferecidas algumas possibilidades para que o usuário entre em contato com a empresa, como por e-mail, chat ou ligação telefônica. Se você tem pressa no atendimento e prefere ligar para o Mercado Pago, escolha a última, “Ligue para nós”.

Aqui, você pode escolher entre quatro opções de atendimento.Fonte: André Dias/Reprodução

Passo 6

Ao escolher essa alternativa, uma nova janela será aberta, exibindo o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, para o qual você poderá ligar gratuitamente (0800). Logo abaixo, aparece o código de atendimento do Mercado Pago, uma combinação de números que é preciso anotar e guardar.

O código de atendimento será exibido na tela e você deve prestar atenção ao prazo para usá-lo antes que ele expire.Fonte: André Dias/Reprodução

Agora, você já pode ligar para o telefone mostrado na página e informar o código de atendimento assim que o atendente o solicitar. Esse código facilitará o acesso às suas informações, agilizando o processo. Mas é preciso ressaltar que ele tem uma validade de 20 minutos, contados a partir do momento da geração.

Caso você não consiga falar com a central de atendimento dentro desse prazo, será necessário refazer o procedimento e gerar um novo código.

Posso gerar o código pelo celular?

Disponível para Android e iOS, o app do Mercado Pago conta com vários recursos, permitindo ao usuário encontrar diversos serviços. No entanto, a geração do código de atendimento não é oferecida pelo celular, devendo ser feita na versão web.

Menu do app Mercado Pago.Fonte: André Dias/Reprodução

Ao tocar em “Ajuda” no menu do app, você poderá obter orientações para os mesmos serviços encontrados no site, mas as alternativas de atendimento disponíveis no smartphone são via chat e e-mail. Também há o contato telefônico como opção, mas nesse caso é a plataforma quem liga para o usuário.