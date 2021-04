Coelho aprova novo contrato e Atlético renova com atacante até dezembro de 2024; R. Caetano não vacila e já pensa em mais reforços

O Atlético-MG estreou na Copa Libertadores somando um ponto no Grupo H. A equipe comandada por Cuca visitou o Deportivo La Guaira na Venezuela e ficou no empate em 1 a 1.









A semana na Cidade do Galo, porém, também foi marcada por ótimas notícias. O Atlético acertou a renovação de contrato do atacante Isaac Tomich, de 17 anos. O jogador é visto como uma das principais promessas da base e já foi cogitado na equipe principal.

Não à toa Isaac já treinou entre os profissionais. O artilheiro deve permanecer no sub-17, já que a concorrência na equipe de Cuca é gigantesca. Seu novo contrato é válido até o fim de 2024 e a nova multa estabelecida no vínculo ainda não foi divulgada.

Foto: Divulgação/Twitter



Rodrigo Caetano, mesmo com novos talentos na base, não descarta trazer mais reforços. O Galo ainda está de olho no mercado e Rodrigo Muniz, do Flamengo, teria sido consultado. Isaac, por fim, comemorou sua permanência no Twitter e recebeu inúmeras mensagens positivas de torcedores.

“Hoje realizo mais um sonho de criança que não é só meu, mas da minha família também, obrigado papai do céu por mais um sonho realizado. Assinando meu contrato profissional com o Atletico e a minha família que sempre está comigo! Muita fé”, escreveu o jogador.