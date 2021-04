Em pouco mais de um mês no Botafogo, o técnico Marcelo Chamusca já mostrou que possui credenciais para levar o Glorioso de volta à elite do Brasileiro. Apesar do pouco tempo, já é possível ouvir críticas ao trabalho do comandante após tropeço da equipe no Carioca. Mas será que o problema do Botafogo está no seu comando? O colunista Luiz Fernando Gomes fala sobre a situação do Alvinegro Carioca.

Marcelo Chamusca (Foto: Vítor Silva/Botafogo)