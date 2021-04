Com 1,2 milhão de euros à vista, Athletico-PR está perto de tirar Babi do Botafogo; Alvinegro vai manter porcentagem sobre eventual venda futura

O Fluminense desistiu de contratar Matheus Babi e o caminho ficou livre para o Athletico-PR entrar com força na empreitada para levar o jogador para a Arena da Baixada. As conversas entre Botafogo, Athletico-PR e Serra Macaense esquentaram. O acerto está bem próximo de ser concretizado. O time paranaense fez a oferta de adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do blog da Nadja, do Globoesporte.com.









A indicação para que Babi fosse transferido para o Paraná foi dada pelo diretor técnico do Athletico, Paulo Autuori, que comandou o atacante quando esteve em sua última passagem por General Severiano. Cerca de 1,2 milhão de euros (R$ 8 milhões na atual cotação) foram oferecidos para a contratação de Babi.

A oferta do Rubro-Negro paranaense agradou ao Glorioso, já que o clube se propõe a pagar à vista. Sobre Matheus Babi, o Alvinegro da Estrela Solitária detém 40% (30% de vitrine), já o Serra Macaense, tem a maior parte, com 60%. A negociação tem mais um quesito de atratividade, pois nas conversas, ficou acertado que o Bota ficará com 10% sobre o jogador, mesmo após a transferência, o que proporcionará ao Glorioso lucros em uma venda futura.

São cinco profissionais que cuidam da carreira de Matheus Babi. Com a desistência do Fluminense, caminho aberto pro Athletico. Situação deve ser definida até o final dessa semana. O que dá pra dizer nesse momento é que a tendência é da negociação dar certo com o Furacão. — Monique Vilela (@Monivilela)

Setorista do Athletico-PR postou sobre a provável transferência de Babi

O Fluminense saiu da concorrência por Babi, mesmo após ter oferecido 1 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) por 25% dos direitos econômicos do Serra e com um pacote de jogadores oferecidos ao Botafogo: Daniel Bolt (LAD), Frazan (ZAG), Yuri (VOL), Caio Vinicius (VOL), Wallace (MEI) e Samuel (ATA). Mas a direção do time de General Severiano foi inflexível e exigiu compensação financeira, sem dar sequência em conversas por possíveis empréstimos de jogadores do rival carioca.