Com 12 minutos em campo, Ângelo teve marcas positivas contra o San Lorenzo

A vitória do Santos contra o San Lorenzo na Argentina teve o jovem Ângelo como um dos destaques. O atacante de 16 anos aproveitou seu pouco tempo em campo para participar das jogadas ofensivas e se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Libertadores.

Segundo dados do Footstats, Ângelo esteve em campo em 12 minutos. Neste período, o jogador deu três finalizações, sendo duas no alvo.

Com a ajuda do garoto, o Peixe deixou a Argentina com uma vitória por 3 a 1, abrindo uma boa vantagem na disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores.

A partida de volta ocorre na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília).