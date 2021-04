Com 4 vitórias em 7 dias, Crespo rasga elogios ao elenco: “Respeitaram a profissão”

O São Paulo chegou à quarta vitória em sete dias nesta sexta-feira com o triunfo sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque. O time comandado por Hernán Crespo, mesmo vindo de uma dura maratona de partidas, mostrou a que veio e não se deixou abalar pelo péssimo retrospecto que possui na casa alviverde, fatos que fizeram o argentino rasgar elogios aos seus atletas.

“A primeira coisa que quero fazer é parabenizar os atletas pelo esforço, pela maratona de jogos. Pela situação de calendário, os atletas fizeram um esforço enorme, é até difícil de comentar. Eu estou muito contente por eles, porque respeitaram a profissão, o Paulista, e fizeram quatro resultados positivos em jogos a cada 48 horas. É realmente muito difícil”, afirmou Crespo.

O São Paulo mostrou uma grande organização tática nesta sexta-feira, praticamente não deixando o Palmeiras jogar. Correndo pouco risco, Daniel Alves e companhia tiveram mais liberdade para jogar no campo de ataque e, embora tenha faltado criatividade, conseguiram acabar com um tabu de 12 anos sem vitória contra o Verdão no Campeonato Paulista.

“A situação foi muito difícil de enfrentar. Enfrentar um grande time como o Palmeiras, depois de três jogos em poucos dias, recuperar… mas, eles se apoiaram na identidade, é isso que trabalhamos todos os dias, porque eu penso que, quando você está em dificuldade, é preciso se apoiar no trabalho. Trabalhamos todos os dias e isso está funcionando”, prosseguiu o comandante tricolor.

“A vontade dos atletas está funcionando. Quando o resultado vem, estamos todos muito contentes. Mas, para mim, independentemente do resultado, a pré-disposição dos atletas é fundamental. É por isso que as coisas estão acontecendo”, concluiu.

Agora, Hernán Crespo e seus jogadores voltam o foco para a estreia do São Paulo na Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, no Peru. O elenco deve folgar neste sábado, se reapresenta domingo pela manhã e, após o almoço, embarca para Lima.