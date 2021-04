Com 7 brasileiros e até europeus, Copa América divulga árbitros da competição; veja quem são

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (21), a lista de árbitros convocados para a Copa América 2021. A novidade é que, pela primeira vez, em parceria com a Uefa, árbitros espanhóis também vão atuar na competição.

Entre os brasileiros, os árbitros principais são Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio. Já os assistentes escalados foram Danilo Manis e Bruno Pires. Wagner Reway e Rafael Traci foram chamados para o VAR. Rafael Alves foi o convocado para árbitro assistente de suporte.

