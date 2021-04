Com aval de Holan, Vladimir tem futuro definido no Santos; contrato do goleiro vai até o fim de 2021

O Santos tem a difícil missão de reverter um quadro caótico deixado pela antiga gestão. Sem poder contratar e com elenco abaixo dos rivais (seja de Libertadores ou Brasileirão), o Peixe aposta – mais uma vez – em sua base para buscar os resultados. Sob o comando de Ariel Holan, o Alvinegro tenta deixar para trás a imagem de equipe desorganizada.









Fora de campo, a nova diretoria também tem a missão de reorganizar o clube administrativamente. O início de trabalho de ambos os seguimentos tem sido satisfatório para a maioria dos torcedores. Apesar da direção estar conseguindo contornar alguns problemas, a comissão técnica encontra dificuldades para implantar sua filosofia.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Na última terça-feira (20), o Santos recebeu o Barcelona-EQU na Vila Belmiro em sua estreia na fase de grupos da Libertadores e foi derrotado por 2 a 0. O resultado revoltou o torcedor, que pichou os muros do estádio santista. Ainda na tentativa de mudar cenário, Holan não quer perder atletas que já estão no elenco e são considerados importantes.

De acordo com informações do ge.com, o treinador já avisou para Vladimir que conta com o goleiro para o restante da temporada. O Avaí sonda a situação do arqueiro, que defendeu a equipe catarinense em 2019. Apesar do pedido de Holan, o Santos ainda não definiu a situação do jogador de 31 anos, que tem contrato até o fim de 2021.

Pela grande quantidade de jogos, Ariel Holan entende que Vladimir terá utilidade no elenco, mesmo sendo a terceira opção para a meta alvinegra – atrás de João Paulo em John. Na atual temporada, o goleiro atuou em três oportunidades, inclusive na vitória do Peixe no último fim de semana, diante da Inter de Limeira.