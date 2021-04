Com aval de Tiago Nunes, Grêmio busca contratação de defensor do Flamengo; cariocas se posicionam nos bastidores

A eliminação do Grêmio na Libertadores deu ao Tricolor outros problemas, como a saída de Renato Portaluppi do comando técnico gremista. A decisão foi tomada entre as duas partes. O treinador alega problemas de saúde e pediu para tirar um tempo e se cuidar. Para o lugar do ídolo, a diretoria acertou a contratação de Tiago Nunes, que estava sem clube.









O nome de Tiago Nunes já era falado nos bastidores há mais de uma semana, assim que o desligamento de Portaluppi foi confirmado. A direção do clube gaúcho entende que o profissional possui as características que o Imortal precisa, além de se encaixar nos valores que alta cúpula está disposta a pagar. Na última quarta-feira (21), Nunes foi anunciado.

Ainda sem assumir o Imortal oficialmente, o técnico já conversa com a diretoria afim de reforçar o elenco tricolor. De olho no setor defensivo, Tiago Nunes indicou Léo Pereira, pouco utilizado por Rogério Ceni no Flamengo. O zagueiro estava no elenco do Athletico campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, em 2018, com Tiago.

A notícia foi dada pelo Portal Mundo Rubro-Negro, que entrou em contato com o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, que negou que haja qualquer negociação entre cariocas e gáuchos por Léo Pereira. Além de contratações, a chegada de Tiago Nunes pode significar a permanência de atletas que já estão no grupo.

Conforme noticiado pelo ge.com na última quarta-feira, o meia Jean Pyerre, que tem negociações avançadas com um clube não revelado, pode ficar na Arena a pedido do técnico. Os dois trabalharam juntos em 2013, quando Nunes comandou a equipe sub-15 do Grêmio, que tinha Jean como um dos destaques da categoria.