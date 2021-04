Com Babi e Marcinho, Athletico envia lista de 50 nomes à Conmebol para a Sul-Americana; estreia é na semana que vem

O Athletico fará nos próximos dias a estreia na Copa Sul-Americana. A competição que já foi conquistada uma vez pelo Furacão, em 2018, entra em uma nova fase, com novo regulamento e com a primeira vez que terá em sua fórmula uma fase de grupos antes do mata-mata. O Athletico estará no grupo D, ao lado de Aucas-EQU, Melgar-PER e Metropolitanos-VEN.



O primeiro jogo será longe dos domínios do Athletico contra o Aucas, fora de casa, no Estádio Chillogallo, em Quito. O duelo também marcará a estreia do time principal na temporada de 2021, já que o Campeonato Paranaense, onde o clube fez apenas duas partidas, seguirá sendo disputado pela equipe de Aspirantes conforme o planejamento divulgado pelo clube.

Nesta sexta-feira (16), o Furacão divulgou a lista de inscritos na competição continental. Desde o ano passado, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Conmebol ampliou para 50 o número de jogadores que podem ser registrados em suas competições, visando aumentar as possibilidades das equipes em caso de um surto da doença dentro do elenco.

Foto: José Tramontin/athletico.com.br



Confira a lista de inscritos do Athletico:

Goleiros: 1 – Santos, 12 – Jandrei, 24 – Bento, 50 – Léo Linck, 31 – Anderson

Laterais: 5 – Marcinho, 13 – Khellven, 16 – Abner, 6 – Márcio Azevedo, 30 – Nicolas, 47 – Kleiton, 40 – Vinicius Kauê, 36 – Reginaldo

Zagueiros: 23 – Felipe Aguilar, 27 – José Ivaldo, 44 – Thiago Heleno, 34 – Pedro Henrique, 43 – Edu, 4 – João Vialle, 33 – Lucas Halter, 45 – Luan Patrick

Meio-campistas: 2 – Matheus Anjos, 3 – Lucho, 8 – Fernando Canesin, 10 – Jadson, 11 – Nikão, 14 – Kawan, 15 – Jaime Alvarado, 18 – Léo Cittadini, 25 – Richard, 26 – Erick, 35 – Dudu, 38 – Geovane, 39 – Christian, 41 – Pierre, 48 – Denner, 42 – Juninho

Atacantes: 9 – Renato Kayzer, 7 – Carlos Eduardo, 49 – Matheus Babi, 28 – Vitinho, 21 – Yago, 17 – Guilherme Bissoli, 29 – Julimar, 20 – Reinaldo, 19 – Jáderson, 32 – Vinicius Mingotti, 22 – Jajá, 37 – Elias Carioca, 46 – Renan Viana