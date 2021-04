Com bicampeonato da Supercopa do Brasil. Flamengo encosta no Palmeiras no ranking de maiores campeões nacionais; veja o “Top 10”

Neste domingo (11), o Flamengo conquistou o seu segundo título da Supercopa do Brasil, e chegou a quarta conquista nacional nos últimos dois anos, quando foi bicampeão Brasileiro em 2019/20. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni encostou no Palmeiras, e está a apenas um título atrás da equipe paulista.

O Mengão soma 14 títulos contando com o que foi conquistado neste domingo (11), oito campeonatos brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020), três títulos da Copa do Brasil (1990, 2006 e 2013), um da Copa dos Campeões (2001) e dois da Supercopa do Brasil (2020 e 2021).

Flamengo comemorando gol na Supercopa do Brasil. (Foto: AGIF)



Já o Palmeiras tem 15 conquistas, com dez vezes campeão do Campeonato Brasileiro (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018), quatro títulos da Copa do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020), além de uma Copa dos Campeões (2000).

Diego Alves foi peça importante na conquista deste domingo (11). (Foto: AGIF)



Os dez clubes com mais títulos nacionais:

Palmeiras – 15

10 – Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018) 4 – Copas do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020)

1 – Copa dos Campeões (2000)

Flamengo – 14

8 – Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)

3 – Copas do Brasil (1990, 2006 e 2013)

2 – Supercopa do Brasil (2020 e 2021)

1 – Copa dos Campeões (2001)

Corinthians – 11

7 – Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

3 – Copas do Brasil (1995, 2002 e 2009)

1 – Supercopa do Brasil (1991)

Cruzeiro – 10

4 – Campeonatos Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014)

6 – Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).

Santos – 9

8 – Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

1 – Copas do Brasil (2010)

Grêmio – 8

2 – Campeonatos Brasileiros (1981 e 1996)

5 – Copas do Brasil (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

1 – Supercopa do Brasil (1990)

São Paulo – 6

6 – Campeonatos Brasileiros (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Fluminense – 5

4 – Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012)

1 – Copa do Brasil (2007)

Vasco – 5

4 – Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000)

1 – Copa do Brasil (2011)

Internacional – 4

3 – Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979)

1 – Copa do Brasil (1992)

*incluindo Taça Brasil, Robertão, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Copa dos Campeões