Com Cabrini e Carolina Ferraz, Domingo Espetacular tira vice de Silvio Santos · .

O Domingo Espetacular se consolidou na vice-liderança da Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. A revista eletrônica da Record, que foi reformulada em 2020, com reforços como Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, chegou ao sétimo mês consecutivo em segundo lugar. O Programa Silvio Santos ficou para trás.

Por conta da pandemia de Covid-19, o dono do SBT está longe dos estúdios e tem levado ao ar apenas atrações reprisadas, o que afastou parte da audiência da emissora nas noites de domingo.

De acordo com dados obtidos pelo ., o programa apresentado por Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz na Record fechou com 9,2 pontos de média em março e foi sintonizado por 13,5% dos televisores ligados na Grande São Paulo –esse foi o seu melhor desempenho mensal do ano.

No confronto direto com o Domingo Espetacular, o SBT registrou 8,0 de ibope e ficou na terceira colocação. A revista eletrônica está na vice-liderança mensal desde setembro de 2020.

Em julho, o jornalístico dominical da Record foi reformulado, com cenário diferente e nova apresentadora: a atriz Carolina Ferraz assumiu o comando no lugar de Thalita Oliveira. Eduardo Ribeiro foi mantido.

Quatro meses depois da mudança, o Domingo Espetacular ganhou o reforço de Roberto Cabrini. Ele assumiu o quadro A Grande Reportagem, que tem como objetivo fazer entrevistas e acompanhar casos que repercutiram durante a semana.

As alterações na atração tiveram resultados quase que imediatos na audiência também pelo momento atípico do SBT, com Silvio Santos em fase de reprises –até o fim de 2019, o programa do comunicador se mantinha acima dos 11,0 pontos de média com conteúdos inéditos.

O apresentador de 90 anos já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 e deve voltar aos estúdios ainda neste primeiro semestre. Apesar das derrotas no fim de noite, o SBT tem ficado em segundo lugar com o Domingo Legal, de Celso Portiolli, e Eliana, que disputa público com o Hora do Faro.