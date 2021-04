Com classificação antecipada nas quartas, Crespo destaca mérito de seus jogadores

Primeiro time classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final com duas rodadas de antecedência. Após o triunfo sobre o Ituano, alcançado como visitante na noite deste domingo, o técnico Hernán Crespo atribuiu o feito aos atletas.

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Paulo lidera o Grupo B com 25 pontos ganhos em 10 partidas. Como a Ferroviária tem 11 pontos em oito jogos e a Ponte Preta contabiliza 10 pontos em sete exibições, o time tricolor já tem presença garantida na próxima fase.

“O São Paulo deve conseguir minimamente chegar às quartas de final e conseguiu com duas rodadas de antecipação. Mas essa situação é absolutamente mérito dos atletas, da seriedade dos atletas. Quando você trabalha sério, como esses atletas, não quero dizer que tudo é mais fácil, porque nada é fácil. Mas é importante para todos”, afirmou.

Hernan Crespo armou um time reserva no Estádio Novelli Júnior e viu um triunfo tranquilo do São Paulo. A equipe visitante saiu na frente no primeiro tempo por meio de Rodrigo Freitas e Igor Vinícius e aumentou na etapa complementar com Galeano – o Ituano, frágil, terminou com dois expulsos.

“Nós pensamos absolutamente em trabalhar e em fazer tudo da melhor maneira. Os atletas estão fazendo o trabalho que fazem todos os dias nos treinos, com seriedade, vontade e gana. Depois, mostram dentro do campo tudo isso”, simplificou o técnico argentino.

Líder do Grupo B com 25 pontos e já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela segunda rodada do torneio continental, o time tricolor encara o Rentistas, no Estádio do Morumbi.